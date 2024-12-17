Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Aralık 2024 23:58
Metronun önüne atlayarak İntihar eden Zabıt Katibi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Neden en çok intihar vakası bu kurumdan çıkıyor?

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiİnfaz koruma memuru gece çalışamaz raporu alırsaBiraz Dertleşelim. Kredi Ek hesap Kredi Kartı Borçları15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Yargıtaya tayin isteyebilir miyim?Vakıfbank Ek HesapOnur kırıcı sözler hk.İnfaz ve Koruma Memurlarının sivil memurlara bakış açısı...Resmi gazete dolu boş kadro kararnamesi

Sözlük

jeremy bentham 1 pazara kadar 1 stalin 1 kavuk 1 uyuyarak gerçeklerden kaçmak 2 meze 2 buldum buldum 2 ulu cami 1 Bugün olanlar 5 33 yas 1

Son Haberler

Müfettiş yardımcılığı kadrosuna atanmak isteyen öğretmene Danıştay'dan olumsuz karar18 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıklarıFaizsiz ve Taksitli 75.000 TL!Bakan Şimşek: Katar, Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortağıdırGenel Kurul'da 'Diyanet İşleri' ve 'Alevilik' tartışması

Editörün Seçimi

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)