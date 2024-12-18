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Editörler : alex 10


18 Aralık 2024 00:42
Süper Lig Tahmin Yarışması 17. Hafta

Maç Başlangıcı 20 Aralık 2024 Saat: 20:00

Sivas-Samsun

Gaziantep-Antalya

Göztepe-Rize

Hatay-Adana demir

Beşiktaş-Alanya

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Trabzon-Bodrum

Eyüp-Fenerbahçe

Kayseri-Galatasaray

Başakşehir-Kasımpaşa

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Esenler-Bandırma

Bolu-Kocaeli

Keçiörengücü-Karagümrük

Erzurum-Sakarya

Skor Tahmini: Kayseri-Galatasaray

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