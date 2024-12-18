Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Aralık 2024 02:44
Maaş ve haklar nasıl

Selamlar 4/b 657 aile bakanlığı destek personeli olarak atandım. Bankadan promosyon olsun maaş olsun biraz maddi olarak bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim.


Hamiditr
18 Aralık 2024 02:46

İlk maaş aldığımda devlet bana ekstra bi para vericekmi ?

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