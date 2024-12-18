Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Aralık 2024 08:09
Faiz indirimi ne zaman başlar?

Arkadaşlar sizce merkez bankası faizleri ne zaman indirmeye başlar? Kredi faizleri ne zaman düşer?


xcgdsx
Aday Memur
18 Aralık 2024 08:24

2024 aralık

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?Sizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?2024 Aralık maaşlarımızı yazalım2025 yılı asgari ücreti kaç lira olacak2025 yılı asgari ücret tahminleriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriAsgari ücret tahmini 22500 tlKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiOcak zammıHalkbank'ın daha ne kadar kötü bir banka olabileceği hakkında

Sözlük

buldum buldum 2 kalp çarpıntısı 1 geçmişle hesaplaşma 3 jeremy bentham 1 candan erçetin 1 Deprem 1 rasim ozan kütahyalı 1 meze 2 allahsız 5 sözlük ölmüş mü sorusu 3

Son Haberler

Asgari ücret maratonu devam ediyor9 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltıCumhurbaşkanı Erdoğan: Tek başına Türkiye mücadele ettiGençler sosyal medyayı nasıl kullanıyor? RTÜK 15-21 yaş arasını değerlendirdiYasa dışı ticaret:1,2 ton kaçak altın ele geçirildi

Editörün Seçimi

Sizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.