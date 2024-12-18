Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Aralık 2024 08:47
Sendikalar refah payı için bastırmalı

Ben sendika üyesi değilim fakat sendikalı arkadaşlar refah payı için kendi sendikalarına iletmeli. Çünkü asgari ücrete yüzde 30 35 bir zam gelecek fakat memur maaş artışı yüzde 12, 50 civarı olacak. Bu memurlar için iyi olmaz.


Anuşirvann
Genel Müdür
18 Aralık 2024 09:20

Sendikalardan hiç umudum yok maalesef


debug
Genel Müdür
18 Aralık 2024 09:44

Hani şu, enflasyon +%1'i bile kabul ettiremeyip, enflasyondan düşük zam almamızı sağlayan sözleşmeye imza atan sendikalar mı bastıracak :))))

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