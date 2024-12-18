Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Aralık 2024 09:06
kalite, enfeksiyon, eğitim hemşireliği
Hemşireyim çalıştığım hastane küçük bir dal hastanesi. Bu üçünden hangisi daha mantıklı. Sağlık problemi olan biriyim. Nöbetli birimde çalışamıyorum. Bir de kan alma var. Hastane küçük olduğu için bu üçüne de şimdiye kadar bir kişi bakmış, o kişi gidecek diye beni oraya aldılar ama bana göre değil sanki.

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