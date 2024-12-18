kalite, enfeksiyon, eğitim hemşireliği

Hemşireyim çalıştığım hastane küçük bir dal hastanesi. Bu üçünden hangisi daha mantıklı. Sağlık problemi olan biriyim. Nöbetli birimde çalışamıyorum. Bir de kan alma var. Hastane küçük olduğu için bu üçüne de şimdiye kadar bir kişi bakmış, o kişi gidecek diye beni oraya aldılar ama bana göre değil sanki.

Hemşireyim çalıştığım hastane küçük bir dal hastanesi. Bu üçünden hangisi daha mantıklı. Sağlık problemi olan biriyim. Nöbetli birimde çalışamıyorum. Bir de kan alma var. Hastane küçük olduğu için bu üçüne de şimdiye kadar bir kişi bakmış, o kişi gidecek diye beni oraya aldılar ama bana göre değil sanki.