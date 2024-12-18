Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Aralık 2024 09:10
Kariyer Basamakları Yönetmeliği Unutturuldu

Arkadaşlar bu saatten sonra resmi gazete filan takip etmeye gerek yok. MEB'in bu kadar sessiz kalması normal değil. Bu yönetmelik yeni 35bin öğretmen ataması kadar maliyeye yük getirecek. Maliyenin onayından geçmemiş gibi görünüyor. Dava sürecinden dolayı seneye de bu işin olacağı muamma. En iyi ihtimal seçim öncesine müjde diye verebilirler.


Özgürlükzamanı
Şef
18 Aralık 2024 09:27

Yakında çıkacak bu ay sonunu bulmayacak..


Pratik Hoca
Memur
18 Aralık 2024 09:39

Ömk 1 ocaktan itivaren yürülüğe gireceği için. Yğrülüğe girmemiö bşr kanuna yönetmelik hazırlanamaz gibi hukuki bir durum var mı bilmiyorum. Eğer böyle bir hukiki durum varsa 1 ocağı bekleyebilirler.

Ama sessizlik, açıklama yapılmaması dediğinizi doğruluyor.


Mduroy
Aday Memur
18 Aralık 2024 10:00

ÖMK 1 ocakta yürürlüğe girecek diye bir durum yok. Hangi maddelerinin hangi tarihte yürürlüğe gireceği ile ilgili maddeler var. Yönetmeliği çıkarmaya engel bir durum yok şuan.

Pratik Hoca, 1 saat önce

Ömk 1 ocaktan itivaren yürülüğe gireceği için. Yğrülüğe girmemiö bşr kanuna yönetmelik hazırlanamaz gibi hukuki bir durum var mı bilmiyorum. Eğer böyle bir hukiki durum varsa 1 ocağı bekleyebilirler.

Ama sessizlik, açıklama yapılmaması dediğinizi doğruluyor.

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