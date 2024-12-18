Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Aralık 2024 09:24
BES-AR verilerine göre 2024 Aralık ayında yoksulluk sınırı 79 bin 948 TL'ye yükseldi. MEMURSEN ile K

BES-AR verilerine göre 2024 Aralık ayında açlık sınırı 30 bin 475 TL, yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL'ye yükseldi.

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