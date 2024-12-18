Avukata kelepçe takan polis ve bekçiye 3 yıl 7 ay hapis

Başlığı açan kişi gerçekten polisse vay bizim halimize ki ne vay.

bir hata varsa adli ve idari olarak gereği yapılmalıdır, burası bir Hukuk Devletidir, öyle kurum kendi içinde uyarı kınama vererek bu olayı geçiştiremez. Hukuk dışı uygulamalar varsa gereken adli ve idari cezayı almaları gerekir. Bunu da sanıyorum ki sizin de bilmeniz gerekir.

Kanıt yok deyip sonra da kelepçe izinden dizdeki çizikten bahsetmişsin al işte sana kanıt. Körü körüne meslektaşını neden savunuyorsun? Hak neyse onu savunacaksın .