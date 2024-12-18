Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Aralık 2024 09:54
Avukata kelepçe takan polis ve bekçiye 3 yıl 7 ay hapis

zaten başlıkta görüldüğü üzere bu haber sabah sabah canımı nedense çok yaktı. maddi delil sadece ney biliyor musunuz dizde çizik bileklerde kelepçe izi. nasıl olacak arkadaş yazık değil mi tamam bir hata varsa kurum kendi içinde cezasını versin uyarı kınama durdurma gerekirse açığa alma ama bu nedir ya orda hiçbir kanıt yok dayak yok silahla yaralama yok işkence yok. 4 yıl hapis ne demek ne oluyor


paltolu
Aday Memur
18 Aralık 2024 10:00

Konu ve olay hakkında en ufak fikrin var mı? Yok. Burdaki kimsenin yok. Bırakın bu işleri.


memuraday-y
Şube Müdürü
18 Aralık 2024 10:37

Başlığı açan kişi gerçekten polisse vay bizim halimize ki ne vay.

bir hata varsa adli ve idari olarak gereği yapılmalıdır, burası bir Hukuk Devletidir, öyle kurum kendi içinde uyarı kınama vererek bu olayı geçiştiremez. Hukuk dışı uygulamalar varsa gereken adli ve idari cezayı almaları gerekir. Bunu da sanıyorum ki sizin de bilmeniz gerekir.

Kanıt yok deyip sonra da kelepçe izinden dizdeki çizikten bahsetmişsin al işte sana kanıt. Körü körüne meslektaşını neden savunuyorsun? Hak neyse onu savunacaksın .

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