sterilizasyon dezenfeksiyon ve antisepsi alımı var mı

Hacettepe sterilizasyondan mezunum. çalıştığınız üniversite hastanelerinde kadro var mı bölümumle ilgili? bir de şunu sormak istiyorum üni hastanesi veya devlete bu bölüm için hastanenin kendi özelinde ihtiyacı veya kadro oluşturma ihtimali varsa bunun için ne yapmalıyım başhekimlige dilekçe mi vermeliyim

Hacettepe sterilizasyondan mezunum. çalıştığınız üniversite hastanelerinde kadro var mı bölümumle ilgili? bir de şunu sormak istiyorum üni hastanesi veya devlete bu bölüm için hastanenin kendi özelinde ihtiyacı veya kadro oluşturma ihtimali varsa bunun için ne yapmalıyım başhekimlige dilekçe mi vermeliyim