KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


18 Aralık 2024 10:06
sterilizasyon dezenfeksiyon ve antisepsi alımı var mı
Hacettepe sterilizasyondan mezunum. çalıştığınız üniversite hastanelerinde kadro var mı bölümumle ilgili? bir de şunu sormak istiyorum üni hastanesi veya devlete bu bölüm için hastanenin kendi özelinde ihtiyacı veya kadro oluşturma ihtimali varsa bunun için ne yapmalıyım başhekimlige dilekçe mi vermeliyim

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 42 sözlük ölmüş mü sorusu 4 piri reis 1 kalp çarpıntısı 1 paranoyak olmak 1 geçmişle hesaplaşma 3 yapay zeka 2 uyuyarak gerçeklerden kaçmak 2 allahsız 5 kavuk 1

Son Haberler

Mahkeme kararını verdi: Kirayı IBAN'a yatırmayanlara cezaİstanbul ne kadar asgari ücret bekliyor?Hüseyin Yücel Semih için gelen teklifi açıkladıYolcu otobüsü değil silah dükkanı! 40 silah ele geçirildiKasım ayında konut satışları arttı

Editörün Seçimi

Sizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.