Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Aralık 2024 10:43
Yarım Ay Çalışma Maaş Hesabı ve Kıst Maaş

Arkadaşlar, geçen ay işe girdim. Kasım-Aralık döneminde 16 gün çalışmam var. Aylık maaşa göre hesapladığımda 16 günlük çalışmamın parası eksik yatmış görünüyor. İnternette ise Kıst Maaş şeklinde yazanlar olmuş. Bu işin doğrusu nedir? Ne yapmalıyım?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
18 Aralık 2024 10:52

ne olarak nerde çalıştın, işe hangi ayın kaçında girdin?


Halill70
Aday Memur
18 Aralık 2024 10:56

4b düz memur olarak kasım 29'da girdim.

Sevdim-Seni, 7 dk. önce

ne olarak nerde çalıştın, işe hangi ayın kaçında girdin?

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