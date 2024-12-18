Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Aralık 2024 10:55
2025 yılı enflasyonu kaç çıkar?

Arkadaşlar benim tahminime göre asgari ücret yüzde 35 civarı artacak. Bu durumda 2025 yılı enflasyonu tüike göre yüzde 29 30 civarı olur. Tabiki hissedilen enflasyon en az 40 olur o zaman.


Selman Mirhan
Memur
18 Aralık 2024 12:32

Asgari ücret artışına bağlı. Asgari ücret yüzde 30 artarsa yıl sonu enflasyonu 25 çıkar


meraklivatandas
Aday Memur
18 Aralık 2024 12:33

Elin değmişken 2038 için de konu açar mısın hocam hep merak etmişimdir o yılda enflasyon kaç olur diye.


TakaNuri
Daire Başkanı
18 Aralık 2024 12:54

Tamamen asgari ücret ve enerji maliyetlerine bağlı bir durum. Bence yüzde 30 civarı olur.

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