Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Aralık 2024 12:11
Promosyon Hakkında Yardımcı olabilir misiniz ?

Merhabalar , ben ilk defa promosyon alacağım. Promosyon şartında kredi kartı şartı varmış sanırım. 64000 Promosyon 500 TL kredi kartı bonus olarak verilecekmis. Bugün işlemleri halletmek için bankaya gittiğimde evlilikten kalan borclarimdan dolayı icra vardı ve kredi kartı verilmedi. Şimdi ben promosyon alamayacak miyim ?


m.r_f
Memur
18 Aralık 2024 12:36

Şart değildir o, bonusu alamazsın sadece. Nakit parayı verirler. 64000 Tl nin tamamını da vermezler, anlaşma yapılan süre ve sizin maaş alacağınız süre üzerinden kıst hesap yapıp o şekilde ödeme yaparlar. Örn. sözleşme 36 aylıksa ve siz sözleşme bitene kadar 24 ay maaş alacaksanız toplam tutarın 2/3 oranında promosyon alırsınız.


MstafaDgN
Aday Memur
18 Aralık 2024 12:40

Sayın hocam cevabınız için teşekkür ederim. Promosyon 15 ocakta verilecek yani 3 yıllık promosyon. Anlaşma yeni yapıldı.

m.r_f, 6 saat önce

Şart değildir o, bonusu alamazsın sadece. Nakit parayı verirler. 64000 Tl nin tamamını da vermezler, anlaşma yapılan süre ve sizin maaş alacağınız süre üzerinden kıst hesap yapıp o şekilde ödeme yaparlar. Örn. sözleşme 36 aylıksa ve siz sözleşme bitene kadar 24 ay maaş alacaksanız toplam tutarın 2/3 oranında promosyon alırsınız.


yakamoz0682
Şef
18 Aralık 2024 13:19

64000 tl alırsın.


Memurilanlari
Aday Memur
18 Aralık 2024 14:11

Promosyonun tamamını alamazsınız. Anlaşma yapıldığı tarihten sonra çalışmadığınız ayları düşerler.


m.r_f
Memur
18 Aralık 2024 14:14

O zaman 64000 Tl hayırlı olsun. Güle güle harcayın. Sakıncası yoksa hangi il ve ilçe acaba?

MstafaDgN, 6 saat önce

Sayın hocam cevabınız için teşekkür ederim. Promosyon 15 ocakta verilecek yani 3 yıllık promosyon. Anlaşma yeni yapıldı.


MstafaDgN
Aday Memur
18 Aralık 2024 14:14

Hocam anlaşma yeni yapıldı. Ödeme Ocak ayının 15 inde yapılacak. Bende yeni alacağım herkes gibi

Memurilanlari, 5 saat önce

Promosyonun tamamını alamazsınız. Anlaşma yapıldığı tarihten sonra çalışmadığınız ayları düşerler.


MstafaDgN
Aday Memur
18 Aralık 2024 14:23

Nizip hocam

m.r_f, 5 saat önce

O zaman 64000 Tl hayırlı olsun. Güle güle harcayın. Sakıncası yoksa hangi il ve ilçe acaba?


Memurilanlari
Aday Memur
18 Aralık 2024 17:33

Yeni anlaşma 64 bin azmış, Hayırlı olsun.

MstafaDgN, 5 saat önce

Hocam anlaşma yeni yapıldı. Ödeme Ocak ayının 15 inde yapılacak. Bende yeni alacağım herkes gibi


MstafaDgN
Aday Memur
18 Aralık 2024 17:41

Teşekkür ederim hocam, alamazsın felan deyince millet endişelendim. O yüzden sorma gereği duydum

Memurilanlari, 1 saat önce

Yeni anlaşma 64 bin azmış, Hayırlı olsun.

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