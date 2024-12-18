Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


18 Aralık 2024 12:15
DHMİ Danıştay Kararının Gerçekleri
Mahkeme Kararları Danıştay 2015 yılı kararını okuyalım EsasNo : 2012/5971 KararNo : 2015/769 [---seyrüsefer hizmetlerini ifa eden personelin maliyetleri tamamen karşılanan personel olduğu, hem hava seyrüsefer hem de terminal işletmeciliği hizmetini ifa etmekle görevli Elektrik/Makina Motor personelin ise mesaisinin tamamen hava seyrüsefer hizmetine yönelik olmaması nedeniyle maliyeti kısmen karşılanan ortak personel grubunda yer aldığı---] Özet: Seyrüsefer hizmetlerini ifa eden personeller açıkça belirtildiği gibi ATC-AIM-ATSEP personelleridir. Diğer personel arkadaşlarımız işletme hizmetlerine de dahil oldukları için 1. Gruptan tamamen karşılanan bir gruba dahil olamadıkları gibi Eurocontroll de bunu karşılamamaktadır. Danıştay 2021 yılı kararını okuyalım EsasNo : 2019/5765 KararNo : 2021/4198 [--- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname düzenlemesinde, personelin Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı Prensipleri dahilinde seyrüsefer hizmetine verdiği katkının, ödenecek tazminat oranının belirlenmesinde tek koşul olarak belirlendiği, davaya konu Yüksek Planlama Kurulu Kararı ekinde yer alan 1 sayılı Cetvel Tazminat Dağıtım Tablosunun (1.Grup), 27, 28 ve 30. sırasında yer alan kadro unvanlarında görev yapan personelin, havacılık tazminatı ödemesine esas bir hesap döneminde tamamen hava seyrüsefer hizmetlerinde görev alması halinde, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı Prensipleri uyarınca maliyeti tamamen karşılanan personel olarak sayılması gerektiği ve dolayısıyla, havacılık tazminatından , 2012/T-9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı'nın Ek-1 sayılı Tablosunda yer alan oranlarda yararlanmasının söz konusu olacağı sonucuna ulaşılmaktadır.---] Özet: Bu kararda bugün ki tazminat çizelgesinin doğruluğundan bahsediyor ve yine de belirttiği gibi tamamen karşılanan grup dışında bir başka birimin 1.Gruptan tazminat alamayacağını hem YPK hem de Cumhurbaşkanlığı kararı ile de kanunlaşmıştır. Danıştay 2022 İDDK kararını okuyalım EsasNo : 2022/1369 KararNo : 2022/2921 En önemli kısım burada : [--- Öte yandan, Eurocontrol Maliyetlerin Karşılanması sisteminde, hava seyrüsefer hizmetlerine yönelik olmayan maliyetlerin ödenmesinin söz konusu olmaması ve sadece hava seyrüsefer faaliyet alanında hizmet verenlerin "maliyetleri tamamen karşılanan personel" kategorisinde olması karşısında, Dairece verilen iptal kararı, bu faaliyet alanında hizmet vermeyen kişilere havacılık tazminatı ödenmesi sonucunu doğurmamaktadır.---] Özet: Yukarıdaki kararda da anlaşıldığı gibi bu konuda özete gerek kalmamıştır. Onlarca dava kaybettiniz hepsi kurumda ben buraya birini yazıyorum. Kastamonu İdare mahkemesi kararını okuyalım EsasNo : 2022/749 KararNo : 2022/1230 [---Danıştay tarafından 1. grupta yer alan tekniker ve teknisyenler açısından eğitimini münhasıran elektronik alanında yapmış olmak şartı iptal edilmekle birlikte, personel maliyeti kısmen karşılanan 2. grupta yer alan tazminat oranlarında hukuka aykırılık görülmediği, öte yandan 29/06/2012 tarih ve 2012/T-9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararını yürürlükten kaldıran 22/10/2020 tarih ve 3117 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında havacılık tazminatının ödenmesi konusunda benzer düzenlemeler yapılarak personelin maliyetinin karşılanma durumuna göre tazminat oranlarının yine üç grupta sınıflandırıldığı dikkate alındığında, ilgilinin yararlanacağı havacılık tazminatı grubunun tespiti açısından tamamen hava seyrüsefer hizmetinde görev yapıp yapmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. 750 civarı davalardan sadece biri : Bu durumda, ---- Şefliğinde ---- olarak görev yapan davacı tarafından, münhasıran hava seyrüsefer hizmetlerinde görev yaptığı iddia edilmişse de, DHMİ Genel Müdürlüğü --- Tipi Havalimanı Birim Yönetmeliğinin ---- Şefliğinin görevlerini düzenleyen 18. maddesi uyarınca anılan birimde çalışanların hem hava seyrüsefer hizmetlerine hem de havalimanı işletmeciliğine ait görevleri yaptığı, yukarıda yer verilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 2. maddesi ile 2012/T-9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ve bu kararı yürürlükten kaldıran 3117 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca hem hava seyrüsefer hem de havalimanı işletmeciliği hizmetlerinde görev alan personele EK-2 sayılı cetvelde yer alan oranlarda havacılık tazminatı ödenmesi gerektiği, ayrıca davacı tarafından, Danıştay Onikinci Dairesinin 24/06/2021 tarih ve E:2019/5765, K:2021/4198 sayılı iptal kararı gereğince tarafına 1.gruptan havacılık tazminatı ödenmesi gerektiği iddia edilmişse de davacının 2.grupta yer almasının "eğitimini münhasıran elektronik alanında yapmış olmak" şartını sağlamamasından kaynaklanmadığı, başka bir deyişle 1.grupta yer alan tekniker ve teknisyenler için aranan söz konusu şartın iptal edilmesinin, hem hava seyrüsefer hizmetlerine hem de havalimanı işletmeciliğine ait görevleri yapması nedeniyle 2 grupta yer alan davacının 1.grupta değerlendirilmesine yol açmadığı dikkate alındığında, davacı tarafından, Danıştay Onikinci Dairesinin 24/06/2021 tarih ve E:2019/5765, K:2021/4198 sayılı iptal kararının uygulanarak hak ettiği havacılık tazminatının ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Açıklanan nedenlerle davanın REDDİNE Sonuç: Hem Danıştay hem mahkemeler elektronik eğitimi ibaresi kalksa da, sadece seyrusefer hizmetlerine yönelik çalışmadığınız sürece birinci gruba çıkamazsınız diyor. Birim yönetmelikleri ortada, hem işletme hem seyrusefere hizmet veriyorsunuz, diğerlerini geride bırakarak birinci gruba çıkamazsınız. Kaldı ki Eurocontroll kuralları deşilerek 1. Gruba çıkarılsanız bile diğer birimlerin (Apron, Arff, Mekatronik, Garaj , Güvenlik , İnşaat , Memur vs. ) gibi ünvanların da direkt 1. Gruba çıkması gerekiyor. Çünkü bu ünvanlar da hem İşletmeye hem Seyrüsefere hizmet veriyor. Elektrikten hiç bir farkı yok. Sendikaların üye kaybı hassasiyetiyle ( ne yazık ki buna BTS de dahil) kararları okumadan Danıştay kararı uygulanmalı diye soyut ve Hukuka despotça şekil verme ve yorum katma hevesiyle uygulamak istedikleri maddenin ne Anayasa ile ne de Hukuk ile en ufak bir gerçekliği yoktur. Elektrik/Makina Motor biriminde görev yapan toplamda 750 civarı personel tüm davaları kaybetmiştir. Dava sonuçlarını yukarıda paylaştım. Eğer bir haklılık zerresi bile olsaydı Türkiye'nin dört bir yanından açılan davalarla 1 (BİR) kişi bile kazanmaz mıydı ? İstinafa gittiler yine hepsi kalıcı RET yediler. Sizce MAHKEME KARARLARINI DHMİ MI UYGULAMIYOR YOKSA BÖYLE BİR KARAR YOK MU ACABA ? Tüm Türkiye'de direkt hukuksal zeminde RET yiyen arkadaşlarımız hangi kararın uygulanması için manipülasyon ve algı yapıyor ? Olcay beyin grubunda , TARİHİ ANLAR , ARTIK DEVRİM ZAMANI gibi Gazze'nin İsrail'den Kurtuluş hissiyatını andıran başlıklarla bu kararların manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz. Orda Olcay bey ve Elektrik biriminin daha herhangi bir şey yokken diğer birimdeki arkadaşlarımıza yukarıdan bakmaları da ayrı bir trajedidir. O grupta yapılan algılarka yıllardır uygulanan ULUSLARARASI MEVZUATLARI VE KANUNLARI değiştiremezsiniz .

Dhmidenalhaberi
Aday Memur
18 Aralık 2024 12:24

Öte yandan, Eurocontrol Maliyetlerin Karşılanması sisteminde, hava seyrüsefer hizmetlerine yönelik olmayan maliyetlerin ödenmesinin söz konusu olmaması ve sadece hava seyrüsefer faaliyet alanında hizmet verenlerin "maliyetleri tamamen karşılanan personel" kategorisinde olması karşısında, Dairece verilen iptal kararı, bu faaliyet alanında hizmet vermeyen kişilere havacılık tazminatı ödenmesi sonucunu doğurmamaktadır.

Her şey çok net.


fsp1907
Aday Memur
18 Aralık 2024 12:26

Durum elektrik ve makine/motor personelini ilgilendiriyor elektronikten bazı arkadaşlar neden savunmaya geçiyor onu anlayamadık? Elimizdekinden oluruz korkusu mu?

Dhmidenalhaberi, 7 saat önce

Öte yandan, Eurocontrol Maliyetlerin Karşılanması sisteminde, hava seyrüsefer hizmetlerine yönelik olmayan maliyetlerin ödenmesinin söz konusu olmaması ve sadece hava seyrüsefer faaliyet alanında hizmet verenlerin "maliyetleri tamamen karşılanan personel" kategorisinde olması karşısında, Dairece verilen iptal kararı, bu faaliyet alanında hizmet vermeyen kişilere havacılık tazminatı ödenmesi sonucunu doğurmamaktadır.

Her şey çok net.


Dhmidenalhaberi
Aday Memur
18 Aralık 2024 12:27

Hem Danıştay hem mahkemeler elektronik eğitimi ibaresi kalksa da, sadece seyrusefer hizmetlerine yönelik çalışmadığınız sürece birinci gruba çıkamazsınız diyor. Birim yönetmelikleri ortada, hem işletme hem seyrusefere hizmet veriyorsunuz, diğerlerini geride bırakarak birinci gruba çıkamazsınız. Kaldı ki Eurocontroll kuralları deşilerek 1. Gruba çıkarılsanız bile diğer birimlerin (Apron, Arff, Mekatronik, Garaj , Güvenlik , İnşaat , Memur vs. ) gibi ünvanların da direkt 1. Gruba çıkması gerekiyor. Çünkü bu ünvanlar da hem İşletmeye hem Seyrüsefere hizmet veriyor. Elektrikten hiç bir farkı yok.

Sendikaların üye kaybı hassasiyetiyle ( ne yazık ki buna BTS de dahil) kararları okumadan Danıştay kararı uygulanmalı diye soyut ve Hukuka despotça şekil verme ve yorum katma hevesiyle uygulamak istedikleri maddenin ne Anayasa ile ne de Hukuk ile en ufak bir gerçekliği yoktur. Elektrik/Makina Motor biriminde görev yapan toplamda 750 civarı personel tüm davaları kaybetmiştir. Dava sonuçlarını yukarıda paylaştım.

Eğer bir haklılık zerresi bile olsaydı Türkiye'nin dört bir yanından açılan davalarla 1 (BİR) kişi bile kazanmaz mıydı ? İstinafa gittiler yine hepsi kalıcı RET yediler. Sizce MAHKEME KARARLARINI DHMİ MI UYGULAMIYOR YOKSA BÖYLE BİR KARAR YOK MU ACABA ? Tüm Türkiye'de direkt hukuksal zeminde RET yiyen arkadaşlarımız hangi kararın uygulanması için manipülasyon ve algı yapıyor ?

Olcay beyin grubunda , TARİHİ ANLAR , ARTIK DEVRİM ZAMANI gibi Gazze'nin İsrail'den Kurtuluş hissiyatını andıran başlıklarla bu kararların manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz. Orda Olcay bey ve Elektrik biriminin daha herhangi bir şey yokken diğer birimdeki arkadaşlarımıza yukarıdan bakmaları da ayrı bir trajedidir. O grupta yapılan algılarka yıllardır uygulanan ULUSLARARASI MEVZUATLARI VE KANUNLARI değiştiremezsiniz .


Dhmidenalhaberi
Aday Memur
18 Aralık 2024 12:35

Onlarca dava kaybettiniz hepsi kurumda ben buraya birini yazıyorum.

Kastamonu İdare mahkemesi kararını okuyalım

EsasNo : 2022/749 KararNo : 2022/1230 [---Danıştay tarafından 1. grupta yer alan tekniker ve teknisyenler açısından eğitimini münhasıran elektronik alanında yapmış olmak şartı iptal edilmekle birlikte, personel maliyeti kısmen karşılanan 2. grupta yer alan tazminat oranlarında hukuka aykırılık görülmediği,

yüksek planlama kurulu kararını yürürlükten kaldıran 22/10/2020 tarih ve 3117 sayılı cumhurbaşkanlığı kararında havacılık tazminatının ödenmesi konusunda benzer düzenlemeler yapılarak personelin maliyetinin karşılanma durumuna göre tazminat oranlarının yine üç grupta sınıflandırıldığı dikkate alındığında, ilgilinin yararlanacağı havacılık tazminatı grubunun tespiti açısından tamamen hava seyrüsefer hizmetinde görev yapıp yapmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

750 civarı davalardan sadece biri :

bu durumda, ELEKTRİK şefliğinde X olarak görev yapan davacı tarafından, münhasıran hava seyrüsefer hizmetlerinde görev yaptığı iddia edilmişse de, dhmi&#775; genel müdürlüğü --- tipi havalimanı birim yönetmeliğinin ELEKTRİK şefliğinin görevlerini düzenleyen 18. maddesi uyarınca anılan birimde çalışanların hem hava seyrüsefer hizmetlerine hem de havalimanı işletmeciliğine ait görevleri yaptığı, yukarıda yer verilen 399 sayılı kanun hükmünde kararname'nin ek 2. maddesi ile 2012/t-9 sayılı yüksek planlama kurulu kararı ve bu kararı yürürlükten kaldıran 3117 sayılı cumhurbaşkanı kararı uyarınca hem hava seyrüsefer hem de havalimanı işletmeciliği hizmetlerinde görev alan personele ek-2 sayılı cetvelde yer alan oranlarda havacılık tazminatı ödenmesi gerektiği, ayrıca davacı tarafından, danıştay onikinci dairesinin 24/06/2021 tarih ve e:2019/5765, k:2021/4198 sayılı iptal kararı gereğince tarafına 1.gruptan havacılık tazminatı ödenmesi gerektiği iddia edilmişse de davacının 2.grupta yer almasının "eğitimini münhasıran elektronik alanında yapmış olmak" şartını sağlamamasından kaynaklanmadığı, başka bir deyişle 1.grupta yer alan tekniker ve teknisyenler için aranan söz konusu şartın iptal edilmesinin, hem hava seyrüsefer hizmetlerine hem de havalimanı işletmeciliğine ait görevleri yapması nedeniyle 2 grupta yer alan davacının 1.grupta değerlendirilmesine yol açmadığı dikkate alındığında, davacı tarafından, danıştay onikinci dairesinin 24/06/2021 tarih ve e:2019/5765, k:2021/4198 sayılı iptal kararının uygulanarak hak ettiği havacılık tazminatının ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. açıklanan nedenlerle davanın REDDİNE ..


fsp1907
Aday Memur
18 Aralık 2024 12:41

Dikkat ettiyseniz "Felix Victor" ve "dhmidenalhaberi" isimli hesapların yazım tarzları, hatta bazen yazdıkları cümleler dahi bire bir aynı. Algı peşinde koşarken yalnızca fake hesaplardan yazabiliyorsunuz onu anladık da, bari fake hesabın fake hesabını açmayın bir tane olsun.

Hadi onu da yaptın, bari biraz daha uğraş da farklı cümlelerle yapmaya çalış algı operasyonunu.

Sosyal platformlarda elektrikçilerden fazla mesai harcıyorsunuz adeta elektrikçileri ilgilendiren durumlar için.

Felix Victor: "Olcay beyin grubunda , TARİHİ ANLAR , ARTIK DEVRİM ZAMANI gibi Gazze'nin İsrail'den Kurtuluş hissiyatını andıran başlıklarla bu kararların manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz. Orda Olcay bey ve Elektrik biriminin daha herhangi bir şey yokken diğer birimdeki arkadaşlarımıza yukarıdan bakmaları da ayrı bir trajedidir. O grupta yapılan algılarka yıllardır uygulanan ULUSLARARASI MEVZUATLARI VE KANUNLARI değiştiremezsiniz ."

dhmidenalhaberi: "Olcay beyin grubunda , TARİHİ ANLAR , ARTIK DEVRİM ZAMANI gibi Gazze'nin İsrail'den Kurtuluş hissiyatını andıran başlıklarla bu kararların manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz. Orda Olcay bey ve Elektrik biriminin daha herhangi bir şey yokken diğer birimdeki arkadaşlarımıza yukarıdan bakmaları da ayrı bir trajedidir. O grupta yapılan algılarka yıllardır uygulanan ULUSLARARASI MEVZUATLARI VE KANUNLARI değiştiremezsiniz ."


fsp1907
Aday Memur
18 Aralık 2024 12:44

Danıştay'ın karar arama sisteminde bulamadım, ya esas-karar nolarını yanlış yazmışsın ya da öyle bir karar hiç yok. Doğru esas/karar nolarını bulursan yeniden paylaşırsan seviniriz, biz de öğrenmiş oluruz.

Dhmidenalhaberi, 6 saat önce

Onlarca dava kaybettiniz hepsi kurumda ben buraya birini yazıyorum.

Kastamonu İdare mahkemesi kararını okuyalım

EsasNo : 2022/749 KararNo : 2022/1230 [---Danıştay tarafından 1. grupta yer alan tekniker ve teknisyenler açısından eğitimini münhasıran elektronik alanında yapmış olmak şartı iptal edilmekle birlikte, personel maliyeti kısmen karşılanan 2. grupta yer alan tazminat oranlarında hukuka aykırılık görülmediği,

yüksek planlama kurulu kararını yürürlükten kaldıran 22/10/2020 tarih ve 3117 sayılı cumhurbaşkanlığı kararında havacılık tazminatının ödenmesi konusunda benzer düzenlemeler yapılarak personelin maliyetinin karşılanma durumuna göre tazminat oranlarının yine üç grupta sınıflandırıldığı dikkate alındığında, ilgilinin yararlanacağı havacılık tazminatı grubunun tespiti açısından tamamen hava seyrüsefer hizmetinde görev yapıp yapmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

750 civarı davalardan sadece biri :

bu durumda, ELEKTRİK şefliğinde X olarak görev yapan davacı tarafından, münhasıran hava seyrüsefer hizmetlerinde görev yaptığı iddia edilmişse de, dhmi&#775; genel müdürlüğü --- tipi havalimanı birim yönetmeliğinin ELEKTRİK şefliğinin görevlerini düzenleyen 18. maddesi uyarınca anılan birimde çalışanların hem hava seyrüsefer hizmetlerine hem de havalimanı işletmeciliğine ait görevleri yaptığı, yukarıda yer verilen 399 sayılı kanun hükmünde kararname'nin ek 2. maddesi ile 2012/t-9 sayılı yüksek planlama kurulu kararı ve bu kararı yürürlükten kaldıran 3117 sayılı cumhurbaşkanı kararı uyarınca hem hava seyrüsefer hem de havalimanı işletmeciliği hizmetlerinde görev alan personele ek-2 sayılı cetvelde yer alan oranlarda havacılık tazminatı ödenmesi gerektiği, ayrıca davacı tarafından, danıştay onikinci dairesinin 24/06/2021 tarih ve e:2019/5765, k:2021/4198 sayılı iptal kararı gereğince tarafına 1.gruptan havacılık tazminatı ödenmesi gerektiği iddia edilmişse de davacının 2.grupta yer almasının "eğitimini münhasıran elektronik alanında yapmış olmak" şartını sağlamamasından kaynaklanmadığı, başka bir deyişle 1.grupta yer alan tekniker ve teknisyenler için aranan söz konusu şartın iptal edilmesinin, hem hava seyrüsefer hizmetlerine hem de havalimanı işletmeciliğine ait görevleri yapması nedeniyle 2 grupta yer alan davacının 1.grupta değerlendirilmesine yol açmadığı dikkate alındığında, davacı tarafından, danıştay onikinci dairesinin 24/06/2021 tarih ve e:2019/5765, k:2021/4198 sayılı iptal kararının uygulanarak hak ettiği havacılık tazminatının ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. açıklanan nedenlerle davanın REDDİNE ..


Dhmidenalhaberi
Aday Memur
18 Aralık 2024 12:45

Ya ne kadar da zekisin sen :) Ben arkadaşın karışık yazdığı şeyleri düzenleyerek yazıyorum okunması kolaylaşsın rahat öğrenelim aman karambole gitmesin gerçekler :) Korkmayın siz de bunlar bizim de Kurumun da bildiği gerçekler.

fsp1907, 6 saat önce

Dikkat ettiyseniz "Felix Victor" ve "dhmidenalhaberi" isimli hesapların yazım tarzları, hatta bazen yazdıkları cümleler dahi bire bir aynı. Algı peşinde koşarken yalnızca fake hesaplardan yazabiliyorsunuz onu anladık da, bari fake hesabın fake hesabını açmayın bir tane olsun.

Hadi onu da yaptın, bari biraz daha uğraş da farklı cümlelerle yapmaya çalış algı operasyonunu.

Sosyal platformlarda elektrikçilerden fazla mesai harcıyorsunuz adeta elektrikçileri ilgilendiren durumlar için.

Felix Victor: "Olcay beyin grubunda , TARİHİ ANLAR , ARTIK DEVRİM ZAMANI gibi Gazze'nin İsrail'den Kurtuluş hissiyatını andıran başlıklarla bu kararların manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz. Orda Olcay bey ve Elektrik biriminin daha herhangi bir şey yokken diğer birimdeki arkadaşlarımıza yukarıdan bakmaları da ayrı bir trajedidir. O grupta yapılan algılarka yıllardır uygulanan ULUSLARARASI MEVZUATLARI VE KANUNLARI değiştiremezsiniz ."

dhmidenalhaberi: "Olcay beyin grubunda , TARİHİ ANLAR , ARTIK DEVRİM ZAMANI gibi Gazze'nin İsrail'den Kurtuluş hissiyatını andıran başlıklarla bu kararların manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz. Orda Olcay bey ve Elektrik biriminin daha herhangi bir şey yokken diğer birimdeki arkadaşlarımıza yukarıdan bakmaları da ayrı bir trajedidir. O grupta yapılan algılarka yıllardır uygulanan ULUSLARARASI MEVZUATLARI VE KANUNLARI değiştiremezsiniz ."


Felix Victor
18 Aralık 2024 12:58

Burda en net gerçeklerden biri; Hem hava Seyrüsefere hem işletmeye hizmet veren birimlerin Maliyeti tamamen karşılanan grupların Eurocontroll tarafından kabul edilmediği. Bunu mahkeme kararlarından gördüğümüz gibi yönetmelikler ve kanunlar da izin vermez. DHMİ?nin uygulayacağı bir karar yoktur.

Kaldı ki Elektrik birimi geçerse , Apron da , Arff de , Mekatronik de , Garaj da , Memur da birinci gruba geçmesi lazım. Grupta bu sadece elektriğin davası diye niralar atanlar sizin diğer birimdeki arkadaşlarımızdan hiç bir farkınız yok. Tıp kı Güvenlik arkadaşlarımızın Hem Radarda nöbet tutmaları hem de Terminalde çalışmaları gibi. Varlığı Uçağın iniş kategorilerini bile değiştiren ARFF de en az sizin kadar hak ediyordur.


BilgeVezir
Aday Memur
18 Aralık 2024 13:24

Güzel özetlemişsin. zaten yıllar önce ilk çıktığı günden beri onca bakan ve genelmüdür değişmesine rağmen gruplar değişmedi/değişemedi. Demek ki bu gerçeği olduğu gibi kabullenmek ve mevcut şartlarda her birim için daha iyi kazanımlar nasıl olur ona odaklanmak gerek. Yoksa seyrüsefer ile makas açılacak bahanesi ile sadece bir sarmal içerisinde debelenir durur herkes ve diğer kurumlarla olan fark gün gün erimeye devam eder.

Felix Victor, 6 saat önce

Burda en net gerçeklerden biri; Hem hava Seyrüsefere hem işletmeye hizmet veren birimlerin Maliyeti tamamen karşılanan grupların Eurocontroll tarafından kabul edilmediği. Bunu mahkeme kararlarından gördüğümüz gibi yönetmelikler ve kanunlar da izin vermez. DHMİ?nin uygulayacağı bir karar yoktur.

Kaldı ki Elektrik birimi geçerse , Apron da , Arff de , Mekatronik de , Garaj da , Memur da birinci gruba geçmesi lazım. Grupta bu sadece elektriğin davası diye niralar atanlar sizin diğer birimdeki arkadaşlarımızdan hiç bir farkınız yok. Tıp kı Güvenlik arkadaşlarımızın Hem Radarda nöbet tutmaları hem de Terminalde çalışmaları gibi. Varlığı Uçağın iniş kategorilerini bile değiştiren ARFF de en az sizin kadar hak ediyordur.


Felix Victor
18 Aralık 2024 13:45

Gerçekleri millet okumasın diye hemen gidip aynı başlığı açtılar. Ama burda gerçek kararları ve kararların ne anlama geldiğini herkes görecek. Manipülasyonla algıyla yürümez o işler. Birinci grupta olmanın şartı tabiki de Atsep veya Elektronik mezunu olmak değil. Sadece Seyrüsefere hizmet etme şartı vardır. Diyetisyen mezunu bir Atc veya Fizyoterapist mezunu bir Aimci arkadaşımız da direkt Seyrüsefere hizmet verir. Bunun okuduğun bölümden ziyade atanıp eğitimlerini aldığın görev tanımı ile birlikte yaptığın işin sadece Seyrüsefere ait bir iş olması belirler.

BilgeVezir, 6 saat önce

Güzel özetlemişsin. zaten yıllar önce ilk çıktığı günden beri onca bakan ve genelmüdür değişmesine rağmen gruplar değişmedi/değişemedi. Demek ki bu gerçeği olduğu gibi kabullenmek ve mevcut şartlarda her birim için daha iyi kazanımlar nasıl olur ona odaklanmak gerek. Yoksa seyrüsefer ile makas açılacak bahanesi ile sadece bir sarmal içerisinde debelenir durur herkes ve diğer kurumlarla olan fark gün gün erimeye devam eder.


birtutamumut
Şube Müdürü
18 Aralık 2024 13:54

Aga neyin kafasını yaşıyorsunuz ya. Bi salın


candidmen
Memur
18 Aralık 2024 14:51

Bittutanmamut, Sen hiç çalışmıyorsun hep ortalarda otlanıp bitlenip dileniyorsun sürekli. Bişeyde olamadın hala. Vah yavrukuş vaaaahhh. Ne çok yalanlarla oyalanıp otladınız ortalarda, sahi sen gittinmi jinekoloğa

birtutamumut, 5 saat önce

Aga neyin kafasını yaşıyorsunuz ya. Bi salın


Felix Victor
18 Aralık 2024 16:17

Size dünyanın en kısa fıkrasını anlatayım.

Yıllarca Elektrik birimine Atsep Lisansı diye Kik toplantılarına ve toplu sözleşmelere bu maddeyi koyduran Havelted Derneği ;

Atsep lisansının birinci gruba haiz olmadığı gerekçesiyle Yürütmeyi durdurmaya başvurdu. Bu ne perhiz ne lahana :))


Dhmidenalhaberi
Aday Memur
18 Aralık 2024 17:21

Danıştay Danıştay dedikleri bunlara ne yazmış buyrun okuyun :)

Seyrüsefer hizmetlerini ifa eden personelin maliyetleri tamamen karşılanan personel olduğu, hem hava seyrüsefer hem de terminal işletmeciliği hizmetini ifa etmekle görevli Elektrik/Makina Motor personelin ise mesaisinin tamamen hava seyrüsefer hizmetine yönelik olmaması nedeniyle maliyeti kısmen karşılanan ortak personel grubunda yer aldığı---] Özet: Seyrüsefer hizmetlerini ifa eden personeller açıkça belirtildiği gibi ATC-AIM-ATSEP personelleridir. Diğer personel arkadaşlarımız işletme hizmetlerine de dahil oldukları için 1. Gruptan tamamen karşılanan bir gruba dahil olamadıkları gibi Eurocontroll de bunu karşılamamaktadır.


Felix Victor
18 Aralık 2024 18:06

Şunu da yazmak gerekirse;

Bu karar elektronik eğitimini şartını kaldırdı ama sizin önünüzdeki tek engel bu değil zaten. Danıştay kararında da yazdığı üzere siz her iki tarafa da hizmet sunuyorsunuz. BİRİNCİ GRUBA GEÇMENİN ŞARTI SADECE CNS HİZMETİ SUNMAKTIR. Teknik olarak sadece bizim sunduğumuz hizmetleri sunmadan birinci gruba çıkamazsınız. Bunun ön şartı ne ATSEP ne de Münhasıran Elektronik mezunu olmak .. DİREKT SEYRÜSEFERE CNS SİSTEMLERİNE HİZMET ETMEK olması lazım.

Birinci gruba alınmamanızın tek nedeni işletmeye de hizmet etmeniz. Bunun Danıştay nezdinde de uygulanacak bir kararı yok.


fsp1907
Aday Memur
18 Aralık 2024 18:07

Böyle bir metin yok ilgili karar metninde.

Dhmidenalhaberi, 2 saat önce

Danıştay Danıştay dedikleri bunlara ne yazmış buyrun okuyun :)

Seyrüsefer hizmetlerini ifa eden personelin maliyetleri tamamen karşılanan personel olduğu, hem hava seyrüsefer hem de terminal işletmeciliği hizmetini ifa etmekle görevli Elektrik/Makina Motor personelin ise mesaisinin tamamen hava seyrüsefer hizmetine yönelik olmaması nedeniyle maliyeti kısmen karşılanan ortak personel grubunda yer aldığı---] Özet: Seyrüsefer hizmetlerini ifa eden personeller açıkça belirtildiği gibi ATC-AIM-ATSEP personelleridir. Diğer personel arkadaşlarımız işletme hizmetlerine de dahil oldukları için 1. Gruptan tamamen karşılanan bir gruba dahil olamadıkları gibi Eurocontroll de bunu karşılamamaktadır.


Felix Victor
18 Aralık 2024 18:20

Böyle bir metin yok mu ? Aç bu kelimeleri karar metninde arat. Böyle bir metin zaten var o ayrı da buna benzer yüzlerce cümle gösterebilirim karar metninde .

fsp1907, 54 dk. önce

Böyle bir metin yok ilgili karar metninde.


fsp1907
Aday Memur
18 Aralık 2024 18:23

Link at bakalım hangi karar metnine bakıyormuşsun

Felix Victor, 41 dk. önce

Böyle bir metin yok mu ? Aç bu kelimeleri karar metninde arat. Böyle bir metin zaten var o ayrı da buna benzer yüzlerce cümle gösterebilirim karar metninde .


Felix Victor
18 Aralık 2024 18:53

En baştan paylaştığım yazıyı oku. Bir de git 50 yıl önceki elektriği öven paylaşımları getir öne çıkar hadi terminaldeki projektörlere de iyi bak yanmayanlar vardır belki ;)

fsp1907, 38 dk. önce

Link at bakalım hangi karar metnine bakıyormuşsun

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