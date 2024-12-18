DHMİ Danıştay Kararının Gerçekleri

Mahkeme Kararları Danıştay 2015 yılı kararını okuyalım EsasNo : 2012/5971 KararNo : 2015/769 [---seyrüsefer hizmetlerini ifa eden personelin maliyetleri tamamen karşılanan personel olduğu, hem hava seyrüsefer hem de terminal işletmeciliği hizmetini ifa etmekle görevli Elektrik/Makina Motor personelin ise mesaisinin tamamen hava seyrüsefer hizmetine yönelik olmaması nedeniyle maliyeti kısmen karşılanan ortak personel grubunda yer aldığı---] Özet: Seyrüsefer hizmetlerini ifa eden personeller açıkça belirtildiği gibi ATC-AIM-ATSEP personelleridir. Diğer personel arkadaşlarımız işletme hizmetlerine de dahil oldukları için 1. Gruptan tamamen karşılanan bir gruba dahil olamadıkları gibi Eurocontroll de bunu karşılamamaktadır. Danıştay 2021 yılı kararını okuyalım EsasNo : 2019/5765 KararNo : 2021/4198 [--- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname düzenlemesinde, personelin Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı Prensipleri dahilinde seyrüsefer hizmetine verdiği katkının, ödenecek tazminat oranının belirlenmesinde tek koşul olarak belirlendiği, davaya konu Yüksek Planlama Kurulu Kararı ekinde yer alan 1 sayılı Cetvel Tazminat Dağıtım Tablosunun (1.Grup), 27, 28 ve 30. sırasında yer alan kadro unvanlarında görev yapan personelin, havacılık tazminatı ödemesine esas bir hesap döneminde tamamen hava seyrüsefer hizmetlerinde görev alması halinde, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı Prensipleri uyarınca maliyeti tamamen karşılanan personel olarak sayılması gerektiği ve dolayısıyla, havacılık tazminatından , 2012/T-9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı'nın Ek-1 sayılı Tablosunda yer alan oranlarda yararlanmasının söz konusu olacağı sonucuna ulaşılmaktadır.---] Özet: Bu kararda bugün ki tazminat çizelgesinin doğruluğundan bahsediyor ve yine de belirttiği gibi tamamen karşılanan grup dışında bir başka birimin 1.Gruptan tazminat alamayacağını hem YPK hem de Cumhurbaşkanlığı kararı ile de kanunlaşmıştır. Danıştay 2022 İDDK kararını okuyalım EsasNo : 2022/1369 KararNo : 2022/2921 En önemli kısım burada : [--- Öte yandan, Eurocontrol Maliyetlerin Karşılanması sisteminde, hava seyrüsefer hizmetlerine yönelik olmayan maliyetlerin ödenmesinin söz konusu olmaması ve sadece hava seyrüsefer faaliyet alanında hizmet verenlerin "maliyetleri tamamen karşılanan personel" kategorisinde olması karşısında, Dairece verilen iptal kararı, bu faaliyet alanında hizmet vermeyen kişilere havacılık tazminatı ödenmesi sonucunu doğurmamaktadır.---] Özet: Yukarıdaki kararda da anlaşıldığı gibi bu konuda özete gerek kalmamıştır. Onlarca dava kaybettiniz hepsi kurumda ben buraya birini yazıyorum. Kastamonu İdare mahkemesi kararını okuyalım EsasNo : 2022/749 KararNo : 2022/1230 [---Danıştay tarafından 1. grupta yer alan tekniker ve teknisyenler açısından eğitimini münhasıran elektronik alanında yapmış olmak şartı iptal edilmekle birlikte, personel maliyeti kısmen karşılanan 2. grupta yer alan tazminat oranlarında hukuka aykırılık görülmediği, öte yandan 29/06/2012 tarih ve 2012/T-9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararını yürürlükten kaldıran 22/10/2020 tarih ve 3117 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında havacılık tazminatının ödenmesi konusunda benzer düzenlemeler yapılarak personelin maliyetinin karşılanma durumuna göre tazminat oranlarının yine üç grupta sınıflandırıldığı dikkate alındığında, ilgilinin yararlanacağı havacılık tazminatı grubunun tespiti açısından tamamen hava seyrüsefer hizmetinde görev yapıp yapmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. 750 civarı davalardan sadece biri : Bu durumda, ---- Şefliğinde ---- olarak görev yapan davacı tarafından, münhasıran hava seyrüsefer hizmetlerinde görev yaptığı iddia edilmişse de, DHMİ Genel Müdürlüğü --- Tipi Havalimanı Birim Yönetmeliğinin ---- Şefliğinin görevlerini düzenleyen 18. maddesi uyarınca anılan birimde çalışanların hem hava seyrüsefer hizmetlerine hem de havalimanı işletmeciliğine ait görevleri yaptığı, yukarıda yer verilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 2. maddesi ile 2012/T-9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ve bu kararı yürürlükten kaldıran 3117 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca hem hava seyrüsefer hem de havalimanı işletmeciliği hizmetlerinde görev alan personele EK-2 sayılı cetvelde yer alan oranlarda havacılık tazminatı ödenmesi gerektiği, ayrıca davacı tarafından, Danıştay Onikinci Dairesinin 24/06/2021 tarih ve E:2019/5765, K:2021/4198 sayılı iptal kararı gereğince tarafına 1.gruptan havacılık tazminatı ödenmesi gerektiği iddia edilmişse de davacının 2.grupta yer almasının "eğitimini münhasıran elektronik alanında yapmış olmak" şartını sağlamamasından kaynaklanmadığı, başka bir deyişle 1.grupta yer alan tekniker ve teknisyenler için aranan söz konusu şartın iptal edilmesinin, hem hava seyrüsefer hizmetlerine hem de havalimanı işletmeciliğine ait görevleri yapması nedeniyle 2 grupta yer alan davacının 1.grupta değerlendirilmesine yol açmadığı dikkate alındığında, davacı tarafından, Danıştay Onikinci Dairesinin 24/06/2021 tarih ve E:2019/5765, K:2021/4198 sayılı iptal kararının uygulanarak hak ettiği havacılık tazminatının ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Açıklanan nedenlerle davanın REDDİNE Sonuç: Hem Danıştay hem mahkemeler elektronik eğitimi ibaresi kalksa da, sadece seyrusefer hizmetlerine yönelik çalışmadığınız sürece birinci gruba çıkamazsınız diyor. Birim yönetmelikleri ortada, hem işletme hem seyrusefere hizmet veriyorsunuz, diğerlerini geride bırakarak birinci gruba çıkamazsınız. Kaldı ki Eurocontroll kuralları deşilerek 1. Gruba çıkarılsanız bile diğer birimlerin (Apron, Arff, Mekatronik, Garaj , Güvenlik , İnşaat , Memur vs. ) gibi ünvanların da direkt 1. Gruba çıkması gerekiyor. Çünkü bu ünvanlar da hem İşletmeye hem Seyrüsefere hizmet veriyor. Elektrikten hiç bir farkı yok. Sendikaların üye kaybı hassasiyetiyle ( ne yazık ki buna BTS de dahil) kararları okumadan Danıştay kararı uygulanmalı diye soyut ve Hukuka despotça şekil verme ve yorum katma hevesiyle uygulamak istedikleri maddenin ne Anayasa ile ne de Hukuk ile en ufak bir gerçekliği yoktur. Elektrik/Makina Motor biriminde görev yapan toplamda 750 civarı personel tüm davaları kaybetmiştir. Dava sonuçlarını yukarıda paylaştım. Eğer bir haklılık zerresi bile olsaydı Türkiye'nin dört bir yanından açılan davalarla 1 (BİR) kişi bile kazanmaz mıydı ? İstinafa gittiler yine hepsi kalıcı RET yediler. Sizce MAHKEME KARARLARINI DHMİ MI UYGULAMIYOR YOKSA BÖYLE BİR KARAR YOK MU ACABA ? Tüm Türkiye'de direkt hukuksal zeminde RET yiyen arkadaşlarımız hangi kararın uygulanması için manipülasyon ve algı yapıyor ? Olcay beyin grubunda , TARİHİ ANLAR , ARTIK DEVRİM ZAMANI gibi Gazze'nin İsrail'den Kurtuluş hissiyatını andıran başlıklarla bu kararların manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz. Orda Olcay bey ve Elektrik biriminin daha herhangi bir şey yokken diğer birimdeki arkadaşlarımıza yukarıdan bakmaları da ayrı bir trajedidir. O grupta yapılan algılarka yıllardır uygulanan ULUSLARARASI MEVZUATLARI VE KANUNLARI değiştiremezsiniz .

Mahkeme Kararları Danıştay 2015 yılı kararını okuyalım EsasNo : 2012/5971 KararNo : 2015/769 [---seyrüsefer hizmetlerini ifa eden personelin maliyetleri tamamen karşılanan personel olduğu, hem hava seyrüsefer hem de terminal işletmeciliği hizmetini ifa etmekle görevli Elektrik/Makina Motor personelin ise mesaisinin tamamen hava seyrüsefer hizmetine yönelik olmaması nedeniyle maliyeti kısmen karşılanan ortak personel grubunda yer aldığı---] Özet: Seyrüsefer hizmetlerini ifa eden personeller açıkça belirtildiği gibi ATC-AIM-ATSEP personelleridir. Diğer personel arkadaşlarımız işletme hizmetlerine de dahil oldukları için 1. Gruptan tamamen karşılanan bir gruba dahil olamadıkları gibi Eurocontroll de bunu karşılamamaktadır. Danıştay 2021 yılı kararını okuyalım EsasNo : 2019/5765 KararNo : 2021/4198 [--- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname düzenlemesinde, personelin Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı Prensipleri dahilinde seyrüsefer hizmetine verdiği katkının, ödenecek tazminat oranının belirlenmesinde tek koşul olarak belirlendiği, davaya konu Yüksek Planlama Kurulu Kararı ekinde yer alan 1 sayılı Cetvel Tazminat Dağıtım Tablosunun (1.Grup), 27, 28 ve 30. sırasında yer alan kadro unvanlarında görev yapan personelin, havacılık tazminatı ödemesine esas bir hesap döneminde tamamen hava seyrüsefer hizmetlerinde görev alması halinde, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı Prensipleri uyarınca maliyeti tamamen karşılanan personel olarak sayılması gerektiği ve dolayısıyla, havacılık tazminatından , 2012/T-9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı'nın Ek-1 sayılı Tablosunda yer alan oranlarda yararlanmasının söz konusu olacağı sonucuna ulaşılmaktadır.---] Özet: Bu kararda bugün ki tazminat çizelgesinin doğruluğundan bahsediyor ve yine de belirttiği gibi tamamen karşılanan grup dışında bir başka birimin 1.Gruptan tazminat alamayacağını hem YPK hem de Cumhurbaşkanlığı kararı ile de kanunlaşmıştır. Danıştay 2022 İDDK kararını okuyalım EsasNo : 2022/1369 KararNo : 2022/2921 En önemli kısım burada : [--- Öte yandan, Eurocontrol Maliyetlerin Karşılanması sisteminde, hava seyrüsefer hizmetlerine yönelik olmayan maliyetlerin ödenmesinin söz konusu olmaması ve sadece hava seyrüsefer faaliyet alanında hizmet verenlerin "maliyetleri tamamen karşılanan personel" kategorisinde olması karşısında, Dairece verilen iptal kararı, bu faaliyet alanında hizmet vermeyen kişilere havacılık tazminatı ödenmesi sonucunu doğurmamaktadır.---] Özet: Yukarıdaki kararda da anlaşıldığı gibi bu konuda özete gerek kalmamıştır. Onlarca dava kaybettiniz hepsi kurumda ben buraya birini yazıyorum. Kastamonu İdare mahkemesi kararını okuyalım EsasNo : 2022/749 KararNo : 2022/1230 [---Danıştay tarafından 1. grupta yer alan tekniker ve teknisyenler açısından eğitimini münhasıran elektronik alanında yapmış olmak şartı iptal edilmekle birlikte, personel maliyeti kısmen karşılanan 2. grupta yer alan tazminat oranlarında hukuka aykırılık görülmediği, öte yandan 29/06/2012 tarih ve 2012/T-9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararını yürürlükten kaldıran 22/10/2020 tarih ve 3117 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında havacılık tazminatının ödenmesi konusunda benzer düzenlemeler yapılarak personelin maliyetinin karşılanma durumuna göre tazminat oranlarının yine üç grupta sınıflandırıldığı dikkate alındığında, ilgilinin yararlanacağı havacılık tazminatı grubunun tespiti açısından tamamen hava seyrüsefer hizmetinde görev yapıp yapmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. 750 civarı davalardan sadece biri : Bu durumda, ---- Şefliğinde ---- olarak görev yapan davacı tarafından, münhasıran hava seyrüsefer hizmetlerinde görev yaptığı iddia edilmişse de, DHMİ Genel Müdürlüğü --- Tipi Havalimanı Birim Yönetmeliğinin ---- Şefliğinin görevlerini düzenleyen 18. maddesi uyarınca anılan birimde çalışanların hem hava seyrüsefer hizmetlerine hem de havalimanı işletmeciliğine ait görevleri yaptığı, yukarıda yer verilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 2. maddesi ile 2012/T-9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ve bu kararı yürürlükten kaldıran 3117 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca hem hava seyrüsefer hem de havalimanı işletmeciliği hizmetlerinde görev alan personele EK-2 sayılı cetvelde yer alan oranlarda havacılık tazminatı ödenmesi gerektiği, ayrıca davacı tarafından, Danıştay Onikinci Dairesinin 24/06/2021 tarih ve E:2019/5765, K:2021/4198 sayılı iptal kararı gereğince tarafına 1.gruptan havacılık tazminatı ödenmesi gerektiği iddia edilmişse de davacının 2.grupta yer almasının "eğitimini münhasıran elektronik alanında yapmış olmak" şartını sağlamamasından kaynaklanmadığı, başka bir deyişle 1.grupta yer alan tekniker ve teknisyenler için aranan söz konusu şartın iptal edilmesinin, hem hava seyrüsefer hizmetlerine hem de havalimanı işletmeciliğine ait görevleri yapması nedeniyle 2 grupta yer alan davacının 1.grupta değerlendirilmesine yol açmadığı dikkate alındığında, davacı tarafından, Danıştay Onikinci Dairesinin 24/06/2021 tarih ve E:2019/5765, K:2021/4198 sayılı iptal kararının uygulanarak hak ettiği havacılık tazminatının ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Açıklanan nedenlerle davanın REDDİNE Sonuç: Hem Danıştay hem mahkemeler elektronik eğitimi ibaresi kalksa da, sadece seyrusefer hizmetlerine yönelik çalışmadığınız sürece birinci gruba çıkamazsınız diyor. Birim yönetmelikleri ortada, hem işletme hem seyrusefere hizmet veriyorsunuz, diğerlerini geride bırakarak birinci gruba çıkamazsınız. Kaldı ki Eurocontroll kuralları deşilerek 1. Gruba çıkarılsanız bile diğer birimlerin (Apron, Arff, Mekatronik, Garaj , Güvenlik , İnşaat , Memur vs. ) gibi ünvanların da direkt 1. Gruba çıkması gerekiyor. Çünkü bu ünvanlar da hem İşletmeye hem Seyrüsefere hizmet veriyor. Elektrikten hiç bir farkı yok. Sendikaların üye kaybı hassasiyetiyle ( ne yazık ki buna BTS de dahil) kararları okumadan Danıştay kararı uygulanmalı diye soyut ve Hukuka despotça şekil verme ve yorum katma hevesiyle uygulamak istedikleri maddenin ne Anayasa ile ne de Hukuk ile en ufak bir gerçekliği yoktur. Elektrik/Makina Motor biriminde görev yapan toplamda 750 civarı personel tüm davaları kaybetmiştir. Dava sonuçlarını yukarıda paylaştım. Eğer bir haklılık zerresi bile olsaydı Türkiye'nin dört bir yanından açılan davalarla 1 (BİR) kişi bile kazanmaz mıydı ? İstinafa gittiler yine hepsi kalıcı RET yediler. Sizce MAHKEME KARARLARINI DHMİ MI UYGULAMIYOR YOKSA BÖYLE BİR KARAR YOK MU ACABA ? Tüm Türkiye'de direkt hukuksal zeminde RET yiyen arkadaşlarımız hangi kararın uygulanması için manipülasyon ve algı yapıyor ? Olcay beyin grubunda , TARİHİ ANLAR , ARTIK DEVRİM ZAMANI gibi Gazze'nin İsrail'den Kurtuluş hissiyatını andıran başlıklarla bu kararların manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz. Orda Olcay bey ve Elektrik biriminin daha herhangi bir şey yokken diğer birimdeki arkadaşlarımıza yukarıdan bakmaları da ayrı bir trajedidir. O grupta yapılan algılarka yıllardır uygulanan ULUSLARARASI MEVZUATLARI VE KANUNLARI değiştiremezsiniz .