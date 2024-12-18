Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Aralık 2024 12:18
askerlik sonrası işe başlama
Kadrolu hemşireyim bedelli askerlikden döndükden sonra ne kadar sürede işe başlamam gerekiyor ?

Can Juan
Aday Memur
18 Aralık 2024 12:23

1 ay içinde terhis belgenizi vererek başlamanız gerekiyor.

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