DHMİ Danıştay Kararının gerçekleri

1. Öncelikle Danıştay hem 2021 tarihli Esas hem 2024 tarihli YD Kararlarını esas yönünden verdi yani bu davaları ehliyet yönünden kabul etti, yani herşeyden önce bu davaların menfaatimizi etkileyen nitelikte davalar olduğunu kabul etti, aksi bir durum ehliyet yönünden davanın reddini gerektirirdi.

2. Yargı makamları doğrudan idareye emir veremez, yani elektriği birinci gruba alın diyemez, bunu diyen ya hukuktan hiç anlamıyor ya da kasti olarak konuyu saptırmaya çalışıyor. Mahkemeler sadece idari işlemin hukuka aykırılığı ortaya koyar ve işlemin kısmen ya da tamamen iptal edebilir bu çerçevenin dışına çıkamaz. Bir de eksik düzenlemeden kaynaklı iptal davaları da vardır ki, bir sonraki aşama bu olabilir diye düşünüyorum.

3. Danıştay 12. Dairesi 2021 tarihli kararında eski YPK kararında Elektronik personelinin 1. gruptan tazminatın almasına dayanak olan maddelerdeki kısıtlayıcı hükümleri iptal ederken aynı zamanda Elektrik ve Elektronik personeline aynı usul ve esasla tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

4. DHMİ 2021 tarihli kararı etkisiz hale getirmek için 3117 ve 4035 sayılı kararları çıkarttı. Bunların içeriğinde bizi etkileycek kısıtlayıcı ibarelerin iptalini talep etmeden bireysel davalar açıldı(Mevcut durumda yürürlükte olan ama üst norma aykırı bir düzenleyici işlemin ihmal edilerek dava açılıp açılamayacağı da yargı çevrelerinde tartışmalı bir konudur), bu davalarda yürürlükteki 4035 sayılı kararda hala bahsettiğim kısıtlayıcı ibareler yer aldığı için yerel mahkemeler bunları doğrudan yok sayamayız dedi ve bireysel davalar kaybedildi.

5. Şimdi ise yürürlükteki 4035 sayılı karara eklenen, eurocontrol prensiplerinde yer almayan "...Eğitimini münhasıran elektronik alanında yapmış olmak..." ve "ATSEP Lisansını haiz olmak" şeklinde hukuka aykırı kısıtlayıcı ibarelerin yürütmesi durduruldu, 2021 tarihli kararda elektrik ve elektronik birimlerine aynı tazminat usul ve oranının uygulanması gerektiği maddesi ile elektroniğin de 1. gruptan tazminat aldığı göz önüne alındığında DHMİ'nin Elektrik birimini 1. gruba alma zorunluluğu doğuyor aksi durumda ağır hizmet kusuru gündeme gelecektir.

İlgili kişi ve makamları Sayın Genel Müdürümüzü yanlış yönlendirmemesini ve bir ağır hizmet kusuruna yol açmamalarını tavsiye ediyoruz.