Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Aralık 2024 12:41
Asgari ücretin enflasyon üzerindeki etkisi

Asgari ücret doğrudan maliyeti etkilediği için enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor. Sizce bunun ekonomi üzerindeki etkisi nedir?


TakaNuri
Daire Başkanı
18 Aralık 2024 12:49

Patronların işine geliyor bu. Asgari ücrete yüzde 30 gelse patronlar daha fazla oranda zam yapıyorlar


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
18 Aralık 2024 17:12

Asgari ücret artışı doğrudan maliyeti etkiliyor.

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