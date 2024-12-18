Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Aralık 2024 12:46
2025 yılı malulen emeklilik %30 kayıp hakkında

Nörolojik bir rahatsızlığımdan dolayı D dilimi rapor verildi. Bende emekli olmaya karar verdim. 5510 a tabiyim. Sendika da 2025 yilinda emekli olacaklarda 5510 tabi olanlarinda kaybi olcagini soyledi. Bu gün bakanlık onayım geldi. 1 ay içerisinde ilişiğimi kesmem gerekiyor. Sormak istediğim bir kaç soru emeklilik tarihim ilişik kestiğim tarih mi olacak. %30 luk kayıptan etkilenmemek için en geç 31.12.2024 ilisik kesmeliyim.yoksa 14.01.2025 de mi. personele de danisacagim. yada sgk.uzmanina bilgisi olan varsa yardimci olursa sevinirim


RedBull001
Memur
18 Aralık 2024 13:02

Biraz bilgi verir misin meslekte kaçıncı yıl kaç prim günü var


Clk87
Aday Memur
18 Aralık 2024 13:02

Geçmiş olsun devrem 5510 mi tabisin 2008 sonrası mı memuriyetbgirişin


Clk87
Aday Memur
18 Aralık 2024 13:07

Devrem en net bilgiyi sgk emekli daire başkanlığından alabilirsin çünkü senin şuan önemli olan ocakta ikramiye farkını alacam derken yüzde 30 luk kayıp olabilir bizim personeldekiler ankara dahil 5510 a vakif değil.Derece kademe nedir

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