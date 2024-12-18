2025 yılı malulen emeklilik %30 kayıp hakkında

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerSenelik iznin verilmemesi26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarPolnet ihraçÖzel harekat tazminatı tüm birimlere verilmeli5510'lu malulen emekli maaş bilgisiDaha önce istifa edenler şu an hangi işlerde çalışıyor?Taltif sadece 5-6 şubeye yatmış
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Sizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.