Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Aralık 2024 13:04
En düşük memur maaşı ne kadar olmalı?

Günümüz şartlarında en düşük memur maaşı ne kadar olmalı?


musa1992
Şef
18 Aralık 2024 13:18

ilk başta torpilli taşerondan kadroya geçen işçiler ya da kurayla yani kpss önemsenmeden aişe alınanlardan yüksek olmalı.En yüksek maaş alan kamu işçisinden ,en düşük memur ünvanındaki kişi yüksek almalı.Ama bunu yapmayacakları için bu başlığın önemi yok.İşçiyi seviyorlar memuru sevmiyorlar


kitkanun
Şube Müdürü
18 Aralık 2024 15:08

Memurlar Kanunu'na madde eklenmesi lazım. En düşük memur maaşı asgari ücretin 3 katından aşağı olamaz diye. Ayrıca sgk primi de buna göre yatmalı. Asgari ücretten prim yatıyor, sendikalar saf saf bakıyor


tegmen-kayzer
Şef
18 Aralık 2024 16:18

Ocakta en düşük memur maaşı en az 60 bin lira olmalıdır.


meraklivatandas
Aday Memur
18 Aralık 2024 16:47

Memur sayısı %50 azaltıldıktan sonra, 2 dolardan aşağı olmamalı.


Thalesemre
Genel Müdür
18 Aralık 2024 17:44

En az iki buçuk asgari ücret kadar olmalıdır.


Anuşirvann
Genel Müdür
18 Aralık 2024 18:22

Olması gereken yoksulluk sınırının üstünde olmasıdır.

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2025 yılı asgari ücret tahminleri2025 yılı asgari ücreti kaç lira olacak2024 Aralık maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriAsgari ücret tahmini 22500 tlÇocuk yardımı artmalıHalkbank'ın daha ne kadar kötü bir banka olabileceği hakkında

Sözlük

uyuyarak gerçeklerden kaçmak 2 ve kevaibe etraba 1 jeremy bentham 1 modem 1 bunu hak etmemiştim 1 33 yas 1 piri reis 1 paranoyak olmak 1 arkasından konuşmak 1 yonca alpan 1

Son Haberler

Komisyon 'Sıla bebek' ve 'Narin' davalarına gözlemci olarak katılacakÖzel'den CHP'li belediyelerin SGK borçlarına dair açıklamaBorsa günü düşüşle tamamladıBakan Tunç: Aile arabuluculuğuyla ilgili çalışma devam ediyorDarp iddiası tersine döndü: Öğretmen ve veli mahkemelik oldu

Editörün Seçimi

Sizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.