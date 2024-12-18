Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


18 Aralık 2024 13:17
Deniz Bağdaş'ı Tanıyor Musunuz?

espirileri falan iyi bu aralar instagramda karşıma çıkıyo memur espirileri falan var https://biyopedi.com/youtuber/deniz-bagdas-kimdir

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