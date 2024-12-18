Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


18 Aralık 2024 13:31
Araştırma Görevlisi ilk gün ne yapmalı

Arkadaşlar merhaba. Bir devlet üniversitesinde araştırma görevliliği sınavını kazandım (Allah isteyen herkese nasip etsin). Belge teslimini yaptım ama o gün başka işlerim de olduğundan bölümdeki hocalarla tanışma fırsatım olmadı. Sizce bu durum negatif etki bırakır mı, fırsat bulduğumda gidip tanışmalı mıyım? Bir diğer sorum da atama gerçekleştiğinde ilk gün nasıl geçiyor? Hangi odada çalışacağımız vs önceden bize söylenir mi, nasıl davranılması gerekir? Tecrübesi olanlar benimle paylaşırsa çok mutlu olurum başı kesik tavuk gibi dolanmak istemiyorum ilk gün :)


arastirmagorevlisiii
Daire Başkanı
18 Aralık 2024 14:50

Hocalarla bir tanışsaydınız iyi olurdu aslında ama olan olmuş artık. İlk gün sabah bölüm başkanınızın yanına gidin ve tanışın, göreve başladığınızı bildirin. daha sonra fakülte sekreterliğine gitmeniz gerekiyor, göreve başladığınızı söylüyorsunuz, sizi birimin mutemetine yönlendiriyorlar (maaşları yapan memur) bir takım belgeler imzalıyorsunuz, mal bildiriminde bulunuyorsunuz. Sigorta girişinizi yapıyorlar sonra maaş hesabı açtırmaya gidiyorsunuz, geri geliyorsunuz zaten öğlen oluyor :) hocalarla da görüşürsünüz. ilk gün zaten böyle evrak işleri curcunayla geçiyor, benim odam ve masam ilk gün hazırdı ama bilgisayarım ertesi gün gelmişti bir şey yapmadım. ilk bir iki gün böyle geçecek sonra başlayacaksınız çalışmaya. akışına bırakın bir şey olmaz. Hayırlısı olsun.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Ekim DoçentlikMYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı Dr. Öğr. Üyesi hakkındaDoçentlik Kriterinde KİTAPDocent adaylari hakkinda yapilan bilimsel arastirma ve yayin etigi incelemeleri50dli arş. Gör. Yeterlik sonrası geri çağırılmadoçentlik yardım Araştırma Görevlisi ilk gün ne yapmalı

Sözlük

zihinsel geviş 3 yonca alpan 1 uyuyarak gerçeklerden kaçmak 2 modem 1 allahsız 5 piri reis 1 zeytinli poğaça 1 ay çöreği 1 geçmişle hesaplaşma 2 jeremy bentham 1

Son Haberler

Komisyon 'Sıla bebek' ve 'Narin' davalarına gözlemci olarak katılacakÖzel'den CHP'li belediyelerin SGK borçlarına dair açıklamaBorsa günü düşüşle tamamladıBakan Tunç: Aile arabuluculuğuyla ilgili çalışma devam ediyorDarp iddiası tersine döndü: Öğretmen ve veli mahkemelik oldu

Editörün Seçimi

Sizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.