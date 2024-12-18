Araştırma Görevlisi ilk gün ne yapmalı

Hocalarla bir tanışsaydınız iyi olurdu aslında ama olan olmuş artık. İlk gün sabah bölüm başkanınızın yanına gidin ve tanışın, göreve başladığınızı bildirin. daha sonra fakülte sekreterliğine gitmeniz gerekiyor, göreve başladığınızı söylüyorsunuz, sizi birimin mutemetine yönlendiriyorlar (maaşları yapan memur) bir takım belgeler imzalıyorsunuz, mal bildiriminde bulunuyorsunuz. Sigorta girişinizi yapıyorlar sonra maaş hesabı açtırmaya gidiyorsunuz, geri geliyorsunuz zaten öğlen oluyor :) hocalarla da görüşürsünüz. ilk gün zaten böyle evrak işleri curcunayla geçiyor, benim odam ve masam ilk gün hazırdı ama bilgisayarım ertesi gün gelmişti bir şey yapmadım. ilk bir iki gün böyle geçecek sonra başlayacaksınız çalışmaya. akışına bırakın bir şey olmaz. Hayırlısı olsun.