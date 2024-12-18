Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Aralık 2024 13:35
İlk atamam olacak yaşadığım şehire çıktı ancak güvenlik problemim var.

Konuda da belirttiğim gibi ilk atamam olucak yaşadığım şehire cıktı çok sevindim ancak güvenlik problemim var durumla alakalı neler yapabilirim, ne gibi haklarım var bilgilendirir misiniz?


Burak Eker67
Daire Başkanı
18 Aralık 2024 13:39

güvenlik problemi derken açar mısın


ragiello
Aday Memur
18 Aralık 2024 14:08

Ciddi bir ilişkim vardı aileler dahil olunca olmadı ayrıldık ama kötü bi ayrılış aileler boyutunda şimdide atanacağım okul onların evine yakın babası ile alakalı endişelerim var keza bölge halkında da tanıdıkları var. Adamın yapabileceklerini kestiremiyorum böyle bir durum


m.r_f
Memur
18 Aralık 2024 14:15

Mahkeme kararı varsa güvenlik sebebiyle mazeret tayini veya görevlendirme isteyebilirsiniz.

ragiello, Dün

Ciddi bir ilişkim vardı aileler dahil olunca olmadı ayrıldık ama kötü bi ayrılış aileler boyutunda şimdide atanacağım okul onların evine yakın babası ile alakalı endişelerim var keza bölge halkında da tanıdıkları var. Adamın yapabileceklerini kestiremiyorum böyle bir durum


ragiello
Aday Memur
18 Aralık 2024 14:21

Peki bu noktada süreç nasıl işliyor tayin ve görevlendirme arasındaki fark nedir istemediğim yerlere atama gibi durum oluşabilir mi ?

m.r_f, Dün

Mahkeme kararı varsa güvenlik sebebiyle mazeret tayini veya görevlendirme isteyebilirsiniz.


f0xy
Şef
18 Aralık 2024 14:21

Kendi tercihinize atanmışsınız. Yapacak bişey olduğunu düşünmüyorum


m.r_f
Memur
18 Aralık 2024 14:34

Görevlendirme en fazla 6 aylık olur, bitime yakın dilekçe verilip uzatılabilir. Tayin ise kalıcıdır. Görevlendirme için mahkeme kararı da şart değil, ilçe Millî Eğitim Müdürlüyle konuşup durumunuzu arz ederseniz muhtemelen yardımcı olacaktır. Her iki durumda da daha detaylı ve doğru bilgi için bağlı bulunduğunuz Millî Eğitim Müdürlüğü ile görüşmenizi tavsiye ederim.

ragiello, Dün

Peki bu noktada süreç nasıl işliyor tayin ve görevlendirme arasındaki fark nedir istemediğim yerlere atama gibi durum oluşabilir mi ?


ragiello
Aday Memur
18 Aralık 2024 14:35

Durum aslında tercihi yaptığımda bu denli değildi açıklandıktan sonra süreç biraz daha kızgınlaştı. Yoksa böyle bi durum söz konusu olsa neden bile bile seçeyim

f0xy, Dün

Kendi tercihinize atanmışsınız. Yapacak bişey olduğunu düşünmüyorum


f0xy
Şef
18 Aralık 2024 15:03

Görevlendirme artık verilmiyor, güvenlikile ilgili resmi evrak olursa talep edilebilir

m.r_f, Dün

Görevlendirme en fazla 6 aylık olur, bitime yakın dilekçe verilip uzatılabilir. Tayin ise kalıcıdır. Görevlendirme için mahkeme kararı da şart değil, ilçe Millî Eğitim Müdürlüyle konuşup durumunuzu arz ederseniz muhtemelen yardımcı olacaktır. Her iki durumda da daha detaylı ve doğru bilgi için bağlı bulunduğunuz Millî Eğitim Müdürlüğü ile görüşmenizi tavsiye ederim.


m.r_f
Memur
18 Aralık 2024 15:18

Bence insanları yanlış bilgilendirmemelisiniz. Görevlendirme gayet de veriliyor, tabiki amirlerin takdirine bağlı. Burada fikir isteyen arkadaşlarımıza köstek değil destek olmalıyız diye düşünüyorum.

f0xy, Dün

Görevlendirme artık verilmiyor, güvenlikile ilgili resmi evrak olursa talep edilebilir


m.r_f
Memur
18 Aralık 2024 15:20

Önceki mesajımda belirttiğim gibi, İlçe Millî Eğitim Müdürünüz ile görüşün hemen. Tayin olmuyorsa da görevlendirme talebinizi iletin. Halden anlayan biriyse muhakkak yardımcı olmaya çalışacaktır. Yaşadıklarınızla ilgili de geçmiş olsun, umarım konu daha fazla uzamaz. Ayrıca memuriyetiniz de hayırlı olsun.

ragiello, Dün

Durum aslında tercihi yaptığımda bu denli değildi açıklandıktan sonra süreç biraz daha kızgınlaştı. Yoksa böyle bi durum söz konusu olsa neden bile bile seçeyim


f0xy
Şef
18 Aralık 2024 15:32

Her zaman bi tane çıkar illaki.. Tasarruf tedbirleri kapsamında yer değişimine olumlu bakılmıyor. Görevlendirmeler vali onayından geçiyor. Yerinden ayrılacak hocanın dersleri kalan hocalara dağıtılabiliyorsa ve belgelenebilecek geçerli bir nedeni varsa bile Vali onayı olmadan olmuyor. Güvenlik gerekçesi ile işlem yapılacaksa mutlaka resmi belge şart. Her şeyi de işkembei kübradan sallamayı çok seviyorsunuz.

m.r_f, Dün

Bence insanları yanlış bilgilendirmemelisiniz. Görevlendirme gayet de veriliyor, tabiki amirlerin takdirine bağlı. Burada fikir isteyen arkadaşlarımıza köstek değil destek olmalıyız diye düşünüyorum.


ragiello
Aday Memur
18 Aralık 2024 15:37

Teşekkür ederim bakalım neler bekliyor bizi o kadar bekledik atanmayı böyle bir şeyle karşılaşmak artık neye üzüleceğimi şaşırdım ama gerçek anlamda şehir değiştirmek için elimden geleni yapacam

m.r_f, Dün

Önceki mesajımda belirttiğim gibi, İlçe Millî Eğitim Müdürünüz ile görüşün hemen. Tayin olmuyorsa da görevlendirme talebinizi iletin. Halden anlayan biriyse muhakkak yardımcı olmaya çalışacaktır. Yaşadıklarınızla ilgili de geçmiş olsun, umarım konu daha fazla uzamaz. Ayrıca memuriyetiniz de hayırlı olsun.


R. Netsk
Aday Memur
19 Aralık 2024 12:04

Tercihle atama arasında 3 gün var . 3 günde neler yaşadınızda korkularınız oldu. Neden değiştirmediniz tercihlerinizi. Yeriniz değişse o okulda öğretmen açığı olacak.


hayrullah06
Aday Memur
19 Aralık 2024 13:09

korkma hic bise olmaz her nişan söz evlilikle bitecek diye bir mecburiyet yok onun icin kimse başını belaya sokmaz tabi sen kızı kullanıp atmadıysan işin icinde namus meselesi filan yoksa tehdit edildiğini belgelemen lazım önce seni bir dövsünler sonra sen mahkemeye ver olay mahkemelik olsun büyüsün sonra deki durum bu bu tayin iste

Toplam 14 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yarım Ay Çalışma Maaş Hesabı ve Kıst Maaşİlk atamam olacak yaşadığım şehire çıktı ancak güvenlik problemim var.Mühendislerin Öğretmen atamasıÖMK'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine Başvuruldu.Promosyon Hakkında Yardımcı olabilir misiniz ?Zümre Başkanlığı mantıksızlığıPromosyon ülke geneli yapılmalıEvlilik Sonrası Mebbis HakkındaKariyer Basamakları Yönetmeliği UnutturulduMazeret tayiniyle atanılan okulda zorunlu hizmet bölgesi görevi yapılır mı

Sözlük

geçmişle hesaplaşma 1 yonca alpan 1 modem 1 inşaat mühendisliği 1 sözlük ölmüş mü sorusu 10 kalp çarpıntısı 1 ağrı dağı 1 samime sanay 1 palas pandıras 1 rüya tabiri 1

Son Haberler

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'deBakan Işıkhan: Çalışan Bildirim Sistemi'ni hayata geçiriyoruzTartıştığı doktoru bıçaklayan sürücü tutuklandıRekabet kurulu'ndan iki yayıncılık firmasına büyük cezaAnkara Güvenpark'da reklam panosu tartışması

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım