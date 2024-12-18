Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Aralık 2024 13:35
İlk atamam olucak yaşadığım şehire çıktı ancak güvenlik problemim var.

Konuda da belirttiğim gibi ilk atamam olucak yaşadığım şehire cıktı çok sevindim ancak güvenlik problemim var durumla alakalı neler yapabilirim, ne gibi haklarım var bilgilendirir misiniz?


Burak Eker67
Daire Başkanı
18 Aralık 2024 13:39

güvenlik problemi derken açar mısın


ragiello
18 Aralık 2024 14:08

Ciddi bir ilişkim vardı aileler dahil olunca olmadı ayrıldık ama kötü bi ayrılış aileler boyutunda şimdide atanacağım okul onların evine yakın babası ile alakalı endişelerim var keza bölge halkında da tanıdıkları var. Adamın yapabileceklerini kestiremiyorum böyle bir durum


m.r_f
Memur
18 Aralık 2024 14:15

Mahkeme kararı varsa güvenlik sebebiyle mazeret tayini veya görevlendirme isteyebilirsiniz.

ragiello, 5 saat önce

Ciddi bir ilişkim vardı aileler dahil olunca olmadı ayrıldık ama kötü bi ayrılış aileler boyutunda şimdide atanacağım okul onların evine yakın babası ile alakalı endişelerim var keza bölge halkında da tanıdıkları var. Adamın yapabileceklerini kestiremiyorum böyle bir durum


ragiello
18 Aralık 2024 14:21

Peki bu noktada süreç nasıl işliyor tayin ve görevlendirme arasındaki fark nedir istemediğim yerlere atama gibi durum oluşabilir mi ?

m.r_f, 5 saat önce

Mahkeme kararı varsa güvenlik sebebiyle mazeret tayini veya görevlendirme isteyebilirsiniz.


f0xy
Şef
18 Aralık 2024 14:21

Kendi tercihinize atanmışsınız. Yapacak bişey olduğunu düşünmüyorum


m.r_f
Memur
18 Aralık 2024 14:34

Görevlendirme en fazla 6 aylık olur, bitime yakın dilekçe verilip uzatılabilir. Tayin ise kalıcıdır. Görevlendirme için mahkeme kararı da şart değil, ilçe Millî Eğitim Müdürlüyle konuşup durumunuzu arz ederseniz muhtemelen yardımcı olacaktır. Her iki durumda da daha detaylı ve doğru bilgi için bağlı bulunduğunuz Millî Eğitim Müdürlüğü ile görüşmenizi tavsiye ederim.

ragiello, 5 saat önce

Peki bu noktada süreç nasıl işliyor tayin ve görevlendirme arasındaki fark nedir istemediğim yerlere atama gibi durum oluşabilir mi ?


ragiello
18 Aralık 2024 14:35

Durum aslında tercihi yaptığımda bu denli değildi açıklandıktan sonra süreç biraz daha kızgınlaştı. Yoksa böyle bi durum söz konusu olsa neden bile bile seçeyim

f0xy, 5 saat önce

Kendi tercihinize atanmışsınız. Yapacak bişey olduğunu düşünmüyorum


f0xy
Şef
18 Aralık 2024 15:03

Görevlendirme artık verilmiyor, güvenlikile ilgili resmi evrak olursa talep edilebilir

m.r_f, 5 saat önce

Görevlendirme en fazla 6 aylık olur, bitime yakın dilekçe verilip uzatılabilir. Tayin ise kalıcıdır. Görevlendirme için mahkeme kararı da şart değil, ilçe Millî Eğitim Müdürlüyle konuşup durumunuzu arz ederseniz muhtemelen yardımcı olacaktır. Her iki durumda da daha detaylı ve doğru bilgi için bağlı bulunduğunuz Millî Eğitim Müdürlüğü ile görüşmenizi tavsiye ederim.


m.r_f
Memur
18 Aralık 2024 15:18

Bence insanları yanlış bilgilendirmemelisiniz. Görevlendirme gayet de veriliyor, tabiki amirlerin takdirine bağlı. Burada fikir isteyen arkadaşlarımıza köstek değil destek olmalıyız diye düşünüyorum.

f0xy, 4 saat önce

Görevlendirme artık verilmiyor, güvenlikile ilgili resmi evrak olursa talep edilebilir


m.r_f
Memur
18 Aralık 2024 15:20

Önceki mesajımda belirttiğim gibi, İlçe Millî Eğitim Müdürünüz ile görüşün hemen. Tayin olmuyorsa da görevlendirme talebinizi iletin. Halden anlayan biriyse muhakkak yardımcı olmaya çalışacaktır. Yaşadıklarınızla ilgili de geçmiş olsun, umarım konu daha fazla uzamaz. Ayrıca memuriyetiniz de hayırlı olsun.

ragiello, 5 saat önce

Durum aslında tercihi yaptığımda bu denli değildi açıklandıktan sonra süreç biraz daha kızgınlaştı. Yoksa böyle bi durum söz konusu olsa neden bile bile seçeyim


f0xy
Şef
18 Aralık 2024 15:32

Her zaman bi tane çıkar illaki.. Tasarruf tedbirleri kapsamında yer değişimine olumlu bakılmıyor. Görevlendirmeler vali onayından geçiyor. Yerinden ayrılacak hocanın dersleri kalan hocalara dağıtılabiliyorsa ve belgelenebilecek geçerli bir nedeni varsa bile Vali onayı olmadan olmuyor. Güvenlik gerekçesi ile işlem yapılacaksa mutlaka resmi belge şart. Her şeyi de işkembei kübradan sallamayı çok seviyorsunuz.

m.r_f, 4 saat önce

Bence insanları yanlış bilgilendirmemelisiniz. Görevlendirme gayet de veriliyor, tabiki amirlerin takdirine bağlı. Burada fikir isteyen arkadaşlarımıza köstek değil destek olmalıyız diye düşünüyorum.


ragiello
18 Aralık 2024 15:37

Teşekkür ederim bakalım neler bekliyor bizi o kadar bekledik atanmayı böyle bir şeyle karşılaşmak artık neye üzüleceğimi şaşırdım ama gerçek anlamda şehir değiştirmek için elimden geleni yapacam

m.r_f, 4 saat önce

Önceki mesajımda belirttiğim gibi, İlçe Millî Eğitim Müdürünüz ile görüşün hemen. Tayin olmuyorsa da görevlendirme talebinizi iletin. Halden anlayan biriyse muhakkak yardımcı olmaya çalışacaktır. Yaşadıklarınızla ilgili de geçmiş olsun, umarım konu daha fazla uzamaz. Ayrıca memuriyetiniz de hayırlı olsun.

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