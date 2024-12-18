Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Aralık 2024 13:43
İdare Memurluk Sınavı Hk.

İdare Memurluğu sınavına hazırlanmak istiyorum. sınavı kazanan arkadaşlar daha önce hangi kaynaklara çalıştılar neler önerirsiniz yardımcı olabilecek varsa sevinirim

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