Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Aralık 2024 13:53
Refah Payı geliyor

Arkadaşlar mecliste karar aşamasında özellikle Mhp 5000 TL REFAH PAYI İÇİN ADIM ATIYOR HAYIRLI OLSUN


Memur bayan
Aday Memur
18 Aralık 2024 13:55

inşallah, o zaman yüzdeliği sabit tutup 5 bin refah olacak öyle mi?


Kamupersoneli07
Aday Memur
18 Aralık 2024 13:56

% 15 + 5 000 TL (REFAH PAYI )

Memur bayan, 5 saat önce

inşallah, o zaman yüzdeliği sabit tutup 5 bin refah olacak öyle mi?


Memur bayan
Aday Memur
18 Aralık 2024 13:57

kesin bilgi mi?


Memur bayan
Aday Memur
18 Aralık 2024 13:59

inş dediğiniz gibi olur


feridunemeksiz
Şef
18 Aralık 2024 14:13
refah payı iyidir elini rahatlatır personellerin MHP olmasaydı refah payının adı geçmeyecekti var olsunlar

Kamupersoneli07
Aday Memur
18 Aralık 2024 14:16

ÖZELLİKLE MHP ve AKParti hem emekliler hem çalışan kesim için çok mucadele veriyor

feridunemeksiz, 5 saat önce
refah payı iyidir elini rahatlatır personellerin MHP olmasaydı refah payının adı geçmeyecekti var olsunlar

ogretmenkatip
18 Aralık 2024 14:27

BU ARKADAŞ TROLLÜK YAPARAK İNSANLARIN UMUDUYLA OYNUYOR


Murathan Deniz
Memur
18 Aralık 2024 14:28
kimin için hakimler savcılar için mi :)

Ktipben
Aday Memur
18 Aralık 2024 14:29

Trollükte bir numara bu başlığı açan vatandaş


NikimNik48
Aday Memur
18 Aralık 2024 14:30

Cidden bu şahsa inanan var mı? Bu şahıs bir arada aslı astarı olmayan, kesin duyum aldım diye bir konu açmıştı. Oda sallama çıkmıştı. Aman sakın beklentiye girmeyin çünkü ocak zammına kadar bunun gibi oyun oynamayı seven kişiler çıkıp kendince eglenecekler daha


Sevgili Bayan Milena
Aday Memur
18 Aralık 2024 14:46

Refah payı verilir mi bilmem.. lakin başlığı açan vatandaşın daha önceki yorumlarına..vs bakarsanız çok gerçekçi söylemlerde bulunmadığı aşikar.


iyilikiyidir
Şef
18 Aralık 2024 15:31
Hiçbirşey de gelmiyor. İnanmayın

hozata0316
Aday Memur
18 Aralık 2024 15:32
refah payı gündemde ama verilip verilmeyeceği aşikar

osmancav
Aday Memur
18 Aralık 2024 15:43

Emeklilere verirler, bize vermezler

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