Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Aralık 2024 14:11
2025 Temmuz Memur Zam Oranı %10'u Geçmeyecektir!

Şimdiden tahminleri alalım. :)


Qovboypolis01
Şube Müdürü
18 Aralık 2024 14:16

Hocam kesinlikle 11 12 arası olacak.


musa1992
Şef
18 Aralık 2024 14:27

refah payı ile 15 diyorum

Qovboypolis01, 5 saat önce

Hocam kesinlikle 11 12 arası olacak.


bilinçlivatandas
Memur
18 Aralık 2024 14:38
11 13 arası

tegmen-kayzer
Şef
18 Aralık 2024 15:16

Sayın hocam asgari ücret için yüzde 35 zam öngörülüyor. Bu durumda ilk 6 aylık enflasyon en az 15 puan çıkar. Yani 8 9 puan enflasyon farkı oluşur. Bu durumda temmuzda yüzde 14 25 zam gelir


tegmen-kayzer
Şef
18 Aralık 2024 15:17

Pardon yüzde 14 15 yazacaktım.

tegmen-kayzer, 4 saat önce

Sayın hocam asgari ücret için yüzde 35 zam öngörülüyor. Bu durumda ilk 6 aylık enflasyon en az 15 puan çıkar. Yani 8 9 puan enflasyon farkı oluşur. Bu durumda temmuzda yüzde 14 25 zam gelir


fakir.adam
Şube Müdürü
18 Aralık 2024 15:30

tamam! geçmesin bakalım temenniniz bu madem.


Anuşirvann
Genel Müdür
18 Aralık 2024 16:52

Hocam temmuzda memur maaşları yüzde 11 ile 13 arası artar.


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
18 Aralık 2024 17:10

Bence yüzde 13 ile 15 arası gelecek.


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
18 Aralık 2024 17:33

Temmuzda en az yüzde 13 zam gelir.


Qovboypolis01
Şube Müdürü
18 Aralık 2024 17:52

Akademisyen hocam senin tahminlerin pek tutmuyor.


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
18 Aralık 2024 19:12

Sayın editör lütfen bunu anasayfada haber yapın.

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