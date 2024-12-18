Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Aralık 2024 14:13
Lisans mezunu memur olarak atanan kişi teknisyen kadrosuna geçebilir mi?

memuriyete ilk defa teknisyen olarak atanıp istifa ettim. lisans düzeyinden memur olarak tekrar atandım. dilekçe ile teknisyen kadrosuna geçebilir miyim?

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