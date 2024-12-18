Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Aralık 2024 14:31
Sözleşmeli Özel Eğitim öğretmeni RAM'a görevlendirme isteyebilir mi ?

bir Özel Eğitim öğretmeni harama görevlendirme talebinde bulunabilir mi ?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
18 Aralık 2024 14:48

Daha dur Bi isi öğren sonra ram a gidersin :) merkeze gitmek için taklalar baslamis


Elraae
Aday Memur
18 Aralık 2024 15:37
Ram
Toplam 2 mesaj

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