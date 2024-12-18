Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Aralık 2024 14:48
Sağlıkçı ataması ne zaman yapılacak?

sağlıkçı ataması ne zaman yapılır arkadaşlar ve toplamda kaç hemşire alınır

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