Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


18 Aralık 2024 14:49
Mahalli İdarelerdeki Teknik hizmet sınıfındaki personelin İdari Hizmetler sınıfına Naklen Atanması.

Mahalli İdarede 15 yıldır Teknik Hizmet sınıfında görev yapıyorum. Başka şehre Ünvandan vazgeçerek gitmek istediğim kurumdaki Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki ünvanımdan daha alt bir pozisyondaki VHKİ kadrosuna geçmemde bir engel var mı? 657'nin 71 maddesinde açık ama neden zorluk çıkarılıyor.


TügerBoyu
Aday Memur
18 Aralık 2024 15:01

Bu arada 4 Yıllık fakükülte mezunu olarak ve kendi mezuniyetime uygun meslekte görev yapıyorum


mimarmuhendis
Şef
18 Aralık 2024 15:44

Kardeşim ben teknik hizmet sınıfından nakil olabildim şükür uzun uğraşlar sonucu ama başta aynen senin durum gibi Mimar kadrosunda olup VKHİ,memur ya da bilgisayar işletmeni artık ne varsa gelmeye razı olmuştum. Şu an Mimar kadrosunda nakil oldum bi hak kaybım olmadı fakat geldiğim yerdeki İnsan Kaynakları Müdürü başkana olmaz dedi yani bugün düşürerek alırsın yarın branşında iş yaptırmaya kalkarsan kadromu ver der, unvan sınavı açın tekrar yükseleceğim der gibi.. şeyler söylemişti o zaman. Yani aslında benim lehime konuştu teknikten al dedi. Kanunen bir engeli yok fakat gelen personel önce bu şekilde gelmeye razı olur sonra bu benim hakkım unvan sınavına girmek istiyorum diye kafa ağrıtır gözüyle bakıyorlar.

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