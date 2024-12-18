Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Aralık 2024 14:53
Çocuk yardımı artmalı

Devlet 6 yaş üstü çocuk için 190 lira veriyor. Bu miktar çok az. En az çocuk başı 500 lira olmalı


E.Kayı Han
Editor
18 Aralık 2024 15:09

Şu ekonomik koşullar dikkate alındığında çocuk başı en az 10 bin tl olmalı.


tegmen-kayzer
Şef
18 Aralık 2024 15:11

Hocam biz bin liraya bile razıyız

E.Kayı Han, 4 saat önce

Şu ekonomik koşullar dikkate alındığında çocuk başı en az 10 bin tl olmalı.


E.Kayı Han
Editor
18 Aralık 2024 15:14

Hep razı olduğumuz için bir şey alamıyoruz zaten. Sesimizi çıkartmalıyız. Bizler sessiz kaldıkça yukarıdakiler hangi zor şartlarda yaşadığımızı, neler çektiğimizi bilmiyorlar, her şeyi güllük gülistanlık zannediyorlar. Biz on bin lira isteyelim onlar 7500 lira versinler, 5000 lira versinler, biz 500 lira dersek onlar 200 lira verirler.

tegmen-kayzer, 4 saat önce

Hocam biz bin liraya bile razıyız


satac123
Daire Başkanı
18 Aralık 2024 15:34

Valla bu memur kısmına 200 de çok bile ama neyse. Biri 500 demiş biri 1000 demiş ne deyim müstehak.


cetek
Şube Müdürü
18 Aralık 2024 15:35

Bekarların başı kel mi?


sancakt
Şef
18 Aralık 2024 15:41

Ülkede doğum oranı azaldı askere gidecek genç bulamayacağız diye ağlarlar ama çözüme gelince herkes kafayı kuma gömüyor. Öncelikle aile kurmuş eşi olan bir memur eşi çalışmıyor ise aile yardımı en az 5000 lira olmalı. Çocuk yardımına gelince yaş fark etmeksizin çocuk başına +7500 lira ver bakalım doğum oranı nasılda artıyor. Aklı başında insan çocuk yaparsam masrafını nasıl karşılarım diye yanaşmıyor bile çocuklara verilen şuan ki ödemeler komik rakamlar. Ülkede problem çözmek için uğraşan yok sadece tespit yapılıyor sonra herkes uyku moduna geçiyor.


debug
Genel Müdür
18 Aralık 2024 15:56

39.000TL maaş 1.500 yol 4.000bin yemek 15.000 kira 4.000 faturalar. Kaldı 14.500TL... Nasıl çocuk yapalım? Devlet daha çok bağırır "doğum oranı düşüyor" diye. Şu an bi çocucuğun minimum ihtiyaçları aylık 5bin TL! Ver 6-7 bin cocuk yardımı gör etkiyi.


Anuşirvann
Genel Müdür
18 Aralık 2024 16:51

Çocuk yardımı günümüz şartlarında en az 1500 lira olmalıdır.


kerten.kele
Şef
18 Aralık 2024 17:08

bekarlara da yaptıkları sevgili başına 10 bin verilsin çok daha elzem


Thalesemre
Genel Müdür
18 Aralık 2024 17:43

Maalesef çocuk yardımı komik durumda.


Qovboypolis01
Şube Müdürü
18 Aralık 2024 17:51

Ben gerçekçi bir rakam söyledim. Biz de isteriz çocuk başına 10 bin versinler.

satac123, 4 saat önce

Valla bu memur kısmına 200 de çok bile ama neyse. Biri 500 demiş biri 1000 demiş ne deyim müstehak.

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