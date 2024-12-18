Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Aralık 2024 15:17
Mühendislerin Öğretmen ataması

mühendisim ve öğretmen olarak atandım formasyonum çok az üniversitede var. formasyon tezsiz yüksek lisans yapsam formasyon yerine sayılıyormu ? birde internette formasyon kaldırıldı diye haberler okudum şimdi nasıl bir yol izlemem gerekli


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
18 Aralık 2024 15:31

Affınıza sığınarak gerçekten bilmediğim için soruyorum, formasyonunuz olmadan nasıl "öğretmen" olarak atandınız?


patasanaaa
Aday Memur
18 Aralık 2024 15:48

Pardon atanmak istiyorum yazıcaktım :) atansam bu soruyu sormam garip olurdu herhalde

YUSUF YILDIRIM, 4 saat önce

Affınıza sığınarak gerçekten bilmediğim için soruyorum, formasyonunuz olmadan nasıl "öğretmen" olarak atandınız?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
18 Aralık 2024 16:00

Sordunuz ve ben de garip olduğunu düşündüm zaten :)

Sorunuz hakkında bilgim yok maalesef. YÖK'ün aşağıdaki yazısında halen öğretmenlik dışında bölümlerde okuyan öğrencilere isteğe bağlı formasyon eğitimi verilebileceğine dair düzenlemeler yapılmış. Bu yazıdan formasyonun kaldırılması diye bir şey olmadığı anlaşılıyor.

https://formasyonbasvuru.usak.edu.tr/yok-formasyon-karari.pdf

Aşağıda da Uşak Üniversitesinin bu yazı kapsamında açtığı programın duyurusu var:

https://muhendislik.usak.edu.tr/duyuru/10008

Aşağıda Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünün duyurusu var:

http://food.eng.ankara.edu.tr/2023/10/04/pedagojik-formasyon-ile-ilgili-bilgilendirme/

Aşağıda ise genel bir bilgilendirme dosyası mevcut:

https://www.memurlar.net/haber/107249/hangi-muhendisler-ogretmen-olabilir.html

patasanaaa, 4 saat önce

Pardon atanmak istiyorum yazıcaktım :) atansam bu soruyu sormam garip olurdu herhalde


patasanaaa
Aday Memur
18 Aralık 2024 16:14

Benim bölümüm biyomedikal ve öğretmenliğini görmüştüm liste eksik olduğu için yok herhalde. Bende bir yol bulamadım tezsiz yüksek lisans her üniversitede varmı yada açıkmğretimde formasyon

YUSUF YILDIRIM, 3 saat önce

Sordunuz ve ben de garip olduğunu düşündüm zaten :)

Sorunuz hakkında bilgim yok maalesef. YÖK'ün aşağıdaki yazısında halen öğretmenlik dışında bölümlerde okuyan öğrencilere isteğe bağlı formasyon eğitimi verilebileceğine dair düzenlemeler yapılmış. Bu yazıdan formasyonun kaldırılması diye bir şey olmadığı anlaşılıyor.

https://formasyonbasvuru.usak.edu.tr/yok-formasyon-karari.pdf

Aşağıda da Uşak Üniversitesinin bu yazı kapsamında açtığı programın duyurusu var:

https://muhendislik.usak.edu.tr/duyuru/10008

Aşağıda Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünün duyurusu var:

http://food.eng.ankara.edu.tr/2023/10/04/pedagojik-formasyon-ile-ilgili-bilgilendirme/

Aşağıda ise genel bir bilgilendirme dosyası mevcut:

https://www.memurlar.net/haber/107249/hangi-muhendisler-ogretmen-olabilir.html


ogretmenbey786
Aday Memur
18 Aralık 2024 16:39

atanılıyordu ve artık ta atanılıyo

YUSUF YILDIRIM, 4 saat önce

Affınıza sığınarak gerçekten bilmediğim için soruyorum, formasyonunuz olmadan nasıl "öğretmen" olarak atandınız?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
18 Aralık 2024 16:41

Şartları neler? Ben mühendis olarak öğretmen olmak istiyorsam ne yapmam lazım?

ogretmenbey786, 3 saat önce

atanılıyordu ve artık ta atanılıyo


ogretmenbey786
Aday Memur
18 Aralık 2024 16:44

eskiden o branşta formasyonlular bitince formasyonsuzlardan atanmaya devam ediliyordu şimdi ise artık formasyonsuzda öğretmen akademisine girebiliyorsun sınavını kazanırsan orda ekstradan eyitim veriliyor sana

YUSUF YILDIRIM, 3 saat önce

Şartları neler? Ben mühendis olarak öğretmen olmak istiyorsam ne yapmam lazım?


patasanaaa
Aday Memur
18 Aralık 2024 16:53

öğretmen akademisi derken ? bu seneki sınava hazırlansam yetişirmiyim acaba temmuza ? zaten bizim bölümden çok az başvuran var puanlar baya düşük

ogretmenbey786, 3 saat önce

eskiden o branşta formasyonlular bitince formasyonsuzlardan atanmaya devam ediliyordu şimdi ise artık formasyonsuzda öğretmen akademisine girebiliyorsun sınavını kazanırsan orda ekstradan eyitim veriliyor sana


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
18 Aralık 2024 16:56

Teşekkürler bilgi için. Şaşırdım açıkçası, formasyonsuz öğretmen olmaz diye düşünüyordum.

ogretmenbey786, 3 saat önce

eskiden o branşta formasyonlular bitince formasyonsuzlardan atanmaya devam ediliyordu şimdi ise artık formasyonsuzda öğretmen akademisine girebiliyorsun sınavını kazanırsan orda ekstradan eyitim veriliyor sana


patasanaaa
Aday Memur
18 Aralık 2024 16:57

bende çok şaşırdım bilseydim hazırlanırdım. geçen yıllarda

YUSUF YILDIRIM, 2 saat önce

Teşekkürler bilgi için. Şaşırdım açıkçası, formasyonsuz öğretmen olmaz diye düşünüyordum.


ogretmenbey786
Aday Memur
18 Aralık 2024 17:15

ne zaman başlıyor bilmiyorum ama çalışmak çalışmamakdan her zaman daha iyi

patasanaaa, 2 saat önce

öğretmen akademisi derken ? bu seneki sınava hazırlansam yetişirmiyim acaba temmuza ? zaten bizim bölümden çok az başvuran var puanlar baya düşük


patasanaaa
Aday Memur
18 Aralık 2024 17:17

benim normal mühendislik sınavım 2026da o yüzden dedim yani diğer yıl başlicaktım hazırlanmaya

ogretmenbey786, 2 saat önce

ne zaman başlıyor bilmiyorum ama çalışmak çalışmamakdan her zaman daha iyi

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