Mühendislerin Öğretmen ataması

Sordunuz ve ben de garip olduğunu düşündüm zaten :)

Sorunuz hakkında bilgim yok maalesef. YÖK'ün aşağıdaki yazısında halen öğretmenlik dışında bölümlerde okuyan öğrencilere isteğe bağlı formasyon eğitimi verilebileceğine dair düzenlemeler yapılmış. Bu yazıdan formasyonun kaldırılması diye bir şey olmadığı anlaşılıyor.

https://formasyonbasvuru.usak.edu.tr/yok-formasyon-karari.pdf

Aşağıda da Uşak Üniversitesinin bu yazı kapsamında açtığı programın duyurusu var:

https://muhendislik.usak.edu.tr/duyuru/10008

Aşağıda Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünün duyurusu var:

http://food.eng.ankara.edu.tr/2023/10/04/pedagojik-formasyon-ile-ilgili-bilgilendirme/

Aşağıda ise genel bir bilgilendirme dosyası mevcut:

https://www.memurlar.net/haber/107249/hangi-muhendisler-ogretmen-olabilir.html