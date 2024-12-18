Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Aralık 2024 15:18
Aylıksız izin dönüşü sağlık kurulu raporu

Aylıksız izin dönüşünde tekrar göreve başlarken sağlık kurulu raporu isteniyor mu? Bu şekilde bir yasal düzenleme var mı?

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