Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Aralık 2024 15:33
Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdır

Cumhurbaşkanımız tarafından yeniden değerleme oranı 2025 yılı için % 43,93 oranında açıklanmıştır. Memur maaşları da aynı oranda arttırılmalıdır.

Memurlar olarak refah payı ve benzeri artışları değil, adaletli olanı istememiz lazım. Adaletli olan da devlet kendi alacaklarına ne kadar zam yapıyorsa, memuruna da o oranda zam yapmalıdır.

% 43,93 oranının altında yapılacak her türlü zam memura zulüm etmektir.

Tüm sendikaları bu oranda zam istemeye davet ediyorum.


mıcheal owen
Daire Başkanı
18 Aralık 2024 15:50

Memurlar net bunu neden anasayfada bu şekilde paylaşmıyor


Anuşirvann
Genel Müdür
18 Aralık 2024 16:50

Çok doğru tespit hocam


musa1992
Şef
18 Aralık 2024 16:55

hocam bunu anasayfada gündeme getirir misiniz ? En önemli konu bu memurlar.net hükümete yakın bir platform gündeme gelsin


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
18 Aralık 2024 17:10

Memur işçi emekli bütün maaşlar yeniden değerleme oranında artmalı.


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
18 Aralık 2024 17:35

Saygıdeğer editörüm çok güzel özetlemişsiniz. Lütfen memurlarnet de bunu haber yapsın.


Qovboypolis01
Şube Müdürü
18 Aralık 2024 17:53

En azından bunu anasayfada haber yapın.

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