Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Aralık 2024 16:01
yeni yönetmelik alt bölge sorunu

istanbulda 5 yıllık hemşireyim zaten hizmet puanı vermiyor birde alt bölgeyle c grubunda olan bölgeye tayin isteme hakkımızı da almışlar nasıl bir yol izlenmeli çok adaletsizlik var iş yoğunluğunun pahalılığın en çok olduğu istanbulda sıfır puan veriyorlar


Bor2023
Aday Memur
18 Aralık 2024 17:59
Bazı sendikalar kazanım,mücadele cart curt diye haber yaptı ama aşırı kötü oldu her şey. Alt bölgede C diye bir şey var kahvaltıda her gün git gel yapan reçel gibi. Var ama ne oraya gidiliyor ne de oradan başka bir yere. Acilen güncellenip,düzeltilmeli bence.
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