Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Aralık 2024 17:09
Vergi dilimleri % 15 sabitlenmeli

Arkadaşlar bir çoğumuz eylül ya da ekim ayında yüksek vergi dilimine giriyoruz. Buna acilen bir çare bulunmalı.


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
18 Aralık 2024 17:29

İnşallah bu sorun önümüzdeki toplu sözleşmede çözülür.


Anuşirvann
Genel Müdür
18 Aralık 2024 18:28

Kesinlikle katılıyorum. Temmuzdan sonra verilen zammın çoğu vergiye gidiyor zaten.


mmemurumm
Aday Memur
18 Aralık 2024 19:08
Aralık ayı da dahil ben bu sene hiç vergi dilimine girmedim
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