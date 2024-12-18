Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Aralık 2024 17:27
Dmk 56 madde uyarınca ilişiğin kesilmesi

Danıştay 12 Daire de dosyası olan var mı ? Birkaç sorum olacaktı


kurumlararasigecis00
Aday Memur
18 Aralık 2024 18:24
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