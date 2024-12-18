Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


18 Aralık 2024 18:43
Doktor ögretim üyesi kadro derece

Hocalarım merhaba bir devlet üniversitesinde 7 sene araştırma gorevlisi olarak çalıstıktan sonra, yine bir devlet üniversitesinde doktor öğretim üyesi kadrosunda başlangıç yapacagim. Görevli arkadaş kadronun 5-1 den açıldığını söyledi. Sorum şu yeşil pasaport alabilmek için 3-1 derecesinde olmamız gerekiyor. Peki arastirma gorevlisi olarak çalistigim sureyi saydirarak 3-1 olma ve yesil pasaport alma sansim varmi yoksa alabilmek için beklemem mi gerekecek?

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