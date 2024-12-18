Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Aralık 2024 19:16
Mazeret tayini aylıksız izin belirsizliği.

Şubatta 3 yılım dolacak ve il dışı eş durumu yapmayı istiyorum. Lakin sadece eşimin bulunduğu ilçeye yakın olan ilçeleri yazmayı niyetindeyim. Tercihlerim çıkmaz ise de yaz dönemine kadar aylıksız izin almayı düşünüyorum. Atama yer değiştirme yönetmeliği madde 57 nin 1. Bendinde aylıksız izin için çıkan tercihlerin tamamının seçilmesi gerektiği yazıyor. Yeni çıkan ÖMK nın bu durumla ilgili olan 18. Mad. 4. Bendinde ise tercihlerin tamamını seçme şartı kaldırılmış. Bu durumda hangisine itibar edilmesi gerekir? Son olarakta seçecek hiçbir yer çıkmazsa( boş yer olmazsa) yinede aylıksız izin alabilirmiyim.


rümeysa55
Aday Memur
18 Aralık 2024 20:15
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