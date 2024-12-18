KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Aralık 2024 20:08
"kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı..." ne anlama geliyor?

Gih memurluğu için açıktan alımdaki sözlü mülakatta mülakat konularından birinde "kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğinin ölçülmesi" diyor. Bu tam olarak ne anlama geliyor

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