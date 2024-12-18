Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Aralık 2024 20:40
3+1 den sonra sözleşmeliye geçiş
Arkadaşlar merhaba bi kurumda sözleşmeli personelim fakat memlekete geçmek için istifa edeceğim 3 yılım dolduktan sonra sözleşmeliye geçebilir miyim yoksa 3+1 i mi beklemem gerekiyo 3. yıl dolunca kadrom değişecek diye biliyorum bilgisi olan var mi?

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