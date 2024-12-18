Herkese merhaba ben muvazzaf bir personelim.Sorunum şudur ki; Yakın bir arkadaşıma borç verdim ve borcunu geri vermedi.Beni çok zora soktu.Parayı kurtarmak için borç aldım ve borsaya, kriptoya attım.Hem borsada hem de kriptoda battım.Artık borçları ödeyemez duruma geldim.Gelecek ay 2 milyona yakın icra gelecek.Aşırı borçlanmadan dolayı atılır mıyım? Bununla ilgili sorun yaşayan oldu mu daha önce?

Herkese merhaba ben muvazzaf bir personelim.Sorunum şudur ki; Yakın bir arkadaşıma borç verdim ve borcunu geri vermedi.Beni çok zora soktu.Parayı kurtarmak için borç aldım ve borsaya, kriptoya attım.Hem borsada hem de kriptoda battım.Artık borçları ödeyemez duruma geldim.Gelecek ay 2 milyona yakın icra gelecek.Aşırı borçlanmadan dolayı atılır mıyım? Bununla ilgili sorun yaşayan oldu mu daha önce?