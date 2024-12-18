Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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18 Aralık 2024 21:08
Memurluktan Astsubaylığa geçiş

Merhabalar 2024 dış kaynaktan muvazzaf astsubay ilanına başvurdum aynı zamanda yarın gelecek olan 2024/2 merkezi atamasına da başvuracağım , merkezi atamada atanıp işe başladıktan sonra astsubaylık mülakatlarından geçip eğitime çağırılırsam merkezi atamada atandığım kadrodan istifa edip astsubaylığa geçiş yapabilir miyim? Herhangi bir yaptırımı olur mu? Ayriyeten lütfen bana memurluk rahat astsubaylığı ne yapacaksın gibi şeyler yazmayın benim sorduğum konu farklı bir şey.

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