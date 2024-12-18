Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Aralık 2024 21:56
Hizmet içi eğitim

Kendi isteğimle başvurduğum hizmet içi eğitime katılmama durumunda sorun yaşar mıyım acaba? Bu durumu resmi olarak bildirmem gerekiyor mu?

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