Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


18 Aralık 2024 22:22
Muvaffakat (sağlık durumu)
A üniversitedinden B üniversitesine nakil olmak istiyorum. Gitmek istediğim kurum muvaffakatımı istedi ama çalıştığım kurum reddetti. reddedildiğini posta yoluyla tarafıma gönderdiler. babamın %92 engelli raporu var ve kemoterapi hastası. mahkemeye versem sonuç alır mıyım?

Eren.6161
Aday Memur
18 Aralık 2024 22:29

Geçmiş olsun. Malesef herhangi bir sonuç alamazsın

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