Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Aralık 2024 22:25
Asgari ücret

Asgari ücret 25000 olacak Cumhurbaşkanı yapar bence


Qovboypolis01
Şube Müdürü
18 Aralık 2024 22:27

Rüya görüyorsun dostum.

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