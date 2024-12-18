Öğretmen Soruşturma ve Mucipli Denetim Teftişin Usulü

merhabalar

bakanlık tarafından bir soruşturma nedeni ile ders denetimine gelen müfettiş öncesinde okul müdürüne müfettiş olduğunu ve ders denetimine geldiğine dair bir yazı veya belge ibraz etmeli midir.?

okul müdürüme böyle bir belge göstermemiş çünkü. eğer göstermesi gerekiyorsa bununla ilgili mevzuat varsa o mevzuatın maddesini nasıldır bilgi verebilir misiniz

bir diğer sorum ise

bu gelen müfettiş ders denetimi öncesi dersine gireceği öğretmen ile bir ön görüşme yaparak dersine gireceği ders saati planlamasını yapmak zorundadır. ve dersine o şekilde girmelidir diye biliyorum. fakat gelen müfettiş ben dersteyken okul müdürüne dahi haber vermeden okulun bahçesinden arka kapısından girerek ders işlediğim sınıfa gelerek izin almadan dersime girmiştir. bu durumu nasıl ispatlarım ve bu tutumun usulsüzlüğünü nasıl ispatlarım

bir diğer sorum ise. 2022 yılında bir soruşturma geçirdim ve geçirdiğim soruşturmada daha ifadem alınmadan başka bir okula atamam yapıldı. yeni gittiğim okulda savunmamı almak için müfettiş okula gelmiş savunmamı almıştır. bir süre sonra bu soruşturma sonrasında 6 ayrı maddeden disiplin cezası vermiştir. buda yetmezmiş gibi 1 sene sonra bakanlıktan müfettiş gelerek yukarıda bahsettiğim şekilde ders denetimine girmiş ve beni öğretmenlikten geri görev memuriyet görevine atamam onaylanmıştır. öğrenmek istediğim şu. burada zaten bir okul yer değiştirme ve 6 ayrı disiplin cezası verilmişken bir 3. ceza verilmesi usule uygun mudur? değilse buna istinaden bir yönetmelik emsal karar gibi bir bilgi var mıdır

yukarıda sorduğum sorulara yönelik her türlü mevzuat bilgi emsal karar ne varsa burada yazabilirseniz çok sevinirim

teşekkür ederim