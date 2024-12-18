Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Aralık 2024 22:40
Ücretiz izinde eş durumu tayini yapılıyor mu?

Ücretsiz doğum iznindeyim 3+1 liyim 4. Yılımı doldurmama 4 ay kaldı . Kadroluyum . +1 i doldurmadım yani daha . Ücretsiz izinde eş durumu tayini yaptırabiliyor muyum lütfen yardımcı olun

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