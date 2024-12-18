Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


18 Aralık 2024 22:59
TBMM de işçi olarak çalışılır mı?

TBMM işci kuralarinda söför yedeklerdeyim ne yapmaliyim birde maaşları ve lojman desteği varmi bilen arkadaşlar cevaplarsanız sevinirim

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