Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


18 Aralık 2024 22:59
TBMM de işci olarak çalışılırmı.?
TBMM işci kuralarinda söför yedeklerdeyim ne yapmaliyim birde maaşları ve lojman desteği varmi bilen arkadaşlar cevaplarsanız sevinirim

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